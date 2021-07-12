Однако, все это время, которое мы тратим на уборку квартиры или дома, можно потратить на любимые дела, хобби, учебу, семью и отдых.

Время – это первая причина. А вторая – нелюбовь к уборке. Можно любить чистоту, свежий запах после уборки, но не сам процесс. Поэтому сегодня расскажем о помощнике, который может многое сделать за вас и без вас – о двух гаджетах – iRobot Roomba i3 и i7+.

Это – инновационные роботы-пылесосы, которые всегда помогут с нудной домашней работой и заставят вас забыть о традиционной ручной уборке.

Трехступенчатая система очистки

Роботы-пылесосы американской компании iRobot-Roomba i3 и i7+ – оснащены мощной трехступенчатой системой очистки. Это два резиновых турбо валика-скребка. Один поднимает мусор с пола, а другой его собирает. Чем-то эта схема напоминает традиционные совок и веник, но точно улучшенной версии. Такой системы очистки нет у других роботов-пылесосов, так как это запатентованная система iRobot.

Модуль основных щеток спроектирован так, что может адаптироваться к различным типам поверхностей: деревянный пол, ламинат, кафель, ковер или ковровое покрытие. Они подстраиваются и прижимаются так, чтобы собрать все – от пыли, шерсти или волос до грубого мусора. Мощная вакуумная турбина помогает всасывать всю грязь на пути. Кроме того, эти модели имеют щетку для уборки вдоль плинтусов. Это обеспечивает действительно качественную уборку. Потому что там, где другим роботам нужно несколько раз пройтись – Roomba i3 и i7+ уберут с первого раза.

Уникальные технологии и удобные функции

Система Dirt Detect – это еще одна уникальная технология роботов-пылесосов iRobot. Она помогает домашнему помощнику распознать в помещении наиболее загрязненные места и очистить их более тщательно.

К слову, iRobot Roomba i3 быстро изучает дом и прекрасно ориентируется в нем.

Приложение на смартфоне позволяет настроить удобный график уборки. Например, в сезон аллергии или цветения деревьев и цветов можно выбрать дополнительную уборку.

В отличие от iRobot Roomba i3, его более прогрессивный брат Roomba i7+ оснащен камерой. Именно поэтому он еще лучше ориентируется в квартире. Робот выстраивает свою карту для того, чтобы как можно эффективнее провести уборку, отмечает визуальные ориентиры, запоминает, где он был и где ему нужно пройтись еще раз, если есть места наибольшего скопления грязи.

В приложении можно установить персональные пожелания по уборке. На случай, если надо убрать только одну комнату, или же наоборот – весь дом. А возможно, надо еще раз убрать, но только на кухне или тщательнее почистить ковер.

Запустить в работу пылесосы i3 и i7+ можно в любое время с помощью своего мобильного. Гаджеты Roomba с помощью приложения iRobot HOME поддерживают связь с голосовыми помощниками Alexa и Google Assistant. Достаточно лишь сказать, чтобы робот начал уборку – и он сразу возьмется за работу.

Особенности заряда и очистки

Роботы-пылесосы оснащены системой разумной подзарядки. Если батарея робота-пылесоса разряжается, то он сам возвращается на базу для подзарядки и возобновляет свою работу с того места, на котором закончил.

Еще одна вещь, которая нравится многим пользователям – это автоматическая система удаления грязи Clean Base. С ней можно на месяц забыть об очистке робота-пылесоса. Потому что он сам будет автоматически выгружать собранную грязь в специальный сменный мешок.

Признайтесь, вы уже жалеете, что до сих пор не имеете такого помощника, который может делать большую часть домашних дел за вас? Согласитесь, приятно, когда уборку дома можно делегировать умному помощнику iRobot. А свободное время посвятить любимым делам.