Как прошел 8-й полет Ingenuity

Компактный летательный аппарат находился в разреженной атмосфере Марса в течение 77,4 секунды, пройдя путь в 160 метров, после чего приземлился на расстоянии примерно в 134 метрах от марсохода Perseverance.

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Миссия Ingenuity была продолжена после того, как вертолет успешно завершил пятый полет. Однако в ходе шестого полета аппарат столкнулся с некоторыми неполадками навигационного компьютера. К счастью, все обошлось, и машину удалось безопасно посадить.

Последний раз Ingenuity поднимался в воздух Марса 8 июня. В рамках седьмого запуска никаких проблем не было, как и в случае с восьмым полетом.

Напомним, что главная задача Ingenuity состояла в том, чтобы доказать возможность использования подобных летающих аппаратов в атмосфере Марса, с чем он, собственно, уже блестяще справился.

Что ждет Ingenuity дальше

В аэрокосмическом агентстве NASA пока не решили, будут ли проводить девятый запуск Ingenuity, но в ближайшее время к этому вопросу обязательно вернутся. Эксперты американского ведомства ранее заявляли, что теоретически Ingenuity может исследовать Марс в течение гораздо более длительного срока по сравнению с расчетным временем его миссии.

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По их словам, аппарат мог бы совершать по несколько полетов в месяц в течение нескольких месяцев. В таком случае вертолет можно было бы использовать в роли разведчика, который исследовал бы местность и сообщал марсоходу Perseverance наиболее интересные и безопасные маршруты передвижения, а также сам бы занимался изучением труднодоступных для наземного аппарата участков.