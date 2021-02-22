Первый беспилотный вертолет, отправленный на другую планету, прекрасно чувствует себя на Марсе после того, как пережил "семь минут ужаса" в процессе посадки марсохода Perseverance. Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в четверг – он отвечает на запросы диспетчеров с Земли, а все его системы работают.

Диспетчеры Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) получили сигнал в субботу в 1:30 по киевскому времени через орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Сигнал дал понять, что вертолет весом 2 килограмма и его базовая станция функционируют нормально.

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Похоже, оба компонента прекрасно работают. Имея этот положительный отчет, мы приступим к зарядке батарей вертолета,

– отметил руководитель операций Ingenuity в JPL Том Кэнхем.

Подготовка Ingenuity к работе

Процедура включения зарядки прошла 20 февраля. После того, как вертолет зарядит свои шесть литий-ионных батарей примерно на 30% от запланированной емкости, данные будут отправлены обратно на Землю, чтобы решить, как продолжать последующие сеансы зарядки батарей.

Сейчас JPL планирует довести заряд батарей до 35% за несколько дней, а затем проводить еженедельные сеансы зарядки, чтобы держать вертолет теплым на холодной поверхности Марса (нельзя допускать переохлаждения аккумуляторов) и быть готовым к возможному полету через несколько месяцев.

Беспилотный вертолет Ingenuity / Фото NASA

Пока Ingenuity получает питание от марсохода, но как только Perseverance сбросит беспилотник, тот будет заряжаться полностью самостоятельно с помощью собственных солнечных панелей.

Испытания беспилотного вертолета Ingenuity

После того, как Perseverance развернет Ingenuity на поверхности Марса, вертолет будет иметь окно в 30 сол (31 земной день) для летных испытаний. После первых холодных марсианских ночей, когда температура опускается до минус 90 градусов по Цельсию, команда займется первым полетом вертолета на другой планете. Если Ingenuity удастся взлететь и зависнуть во время своего первого полета, уже будет достигнуто более 90% целей проекта. Если вертолет успешно приземлится и останется исправным, можно будет сделать еще четыре полета, каждый из которых будет развивать успех предыдущего.

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Полеты Ingenuity могут проложить путь для следующих марсианских летающих дронов, которые работают либо самостоятельно, либо вместе с первыми колонизаторами. Подобные БПЛА на Марсе могли бы осуществлять разведку для марсоходов, чтобы выбирать оптимальные маршруты, или парить над опасной местностью для выполнения измерений и научных исследований.