Вертолет Ingenuity совершил девятый полет на Марсе: аппарат преодолел рекордное расстояние

NASA сообщило о девятом по счету успешном полете марсианского вертолета Ingenuity над поверхностью Красной планеты. Он стал самым сложным и самым длительным для аппарата.

Устройство находилось в атмосфере 166,4 секунды и двигалось со скоростью до 5 м/сек. Точное расстояние, которое преодолел Ingenuity не сообщается, но по расчетам он преодолел около 625 метров.

Интересно NASA опубликовало 3D-видео третьего полета марсианского вертолета Ingenuity

Как прошел полет Ingenuity

По словам инженеров, полет был необходим для проверки систем навигации, а также испытаний на выносливость. Кроме того, вертолет смог пролететь над местностью, по которой не смог бы передвигаться марсоход Perseverance. Летательный аппарат сделал цветные снимки (пока не опубликованные), которые точно будут полезны исследователям.

Что Ingenuity делает на Марсе

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале на борту марсохода Perseverance.

Первый полет состоялся только в апреле. Основная цель данного проекта – доказать возможность полетов в разреженной атмосфере Марса – была выполнена.

Несмотря на то, что работа устройства была рассчитана всего на 31 день, агентство продлило его миссию и продолжило исследовательские полеты после завершения основных испытаний.

Предыдущий полет дрона состоялся 22 июня, когда состоится следующий – пока не сообщается.

Первое максимальное расстояние за раз – 266 метров – вертолет преодолевал во время четвертого полета, а дольше всего в атмосфере Марса он находился во время шестого полета – 139,9 секунды. Теперь оба этих рекорда побиты.