Информатор с китайской фабрики Foxconn, которого разоблачили и отдали под суд, заявил о пытках

В 2019 году работник китайской фабрики Foxconn, которая производит технику Amazon, рассказал о нарушениях на заводе. Его разоблачили и заключили в тюрьму. Теперь он заявляет о пытках и просит помощи у Безоса.

Тан Минфан утверждает, что его пытали во время допроса в полиции и заставляли дать ложные признания. Обратившись к директору Amazon Джеффа Безоса, он просит поддержать его апелляцию о снятии обвинений.

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Суд над информатором

Фабрика Foxconn в Хеньяне, Китай, в то время производила устройства Amazon Echo и Kindle.

Из информации, которую раскрыл прессе Тан Минфан, следовало, что подрядчик использовал детский труд.

Дети при этом работали нелегально и сверхурочно.

Позже Тан был обвинен в раскрытии коммерческой тайны и осужден китайскими властями.

В письме Тан призывает Безоса "попросить Hengyang Foxconn признать свои проблемы и извиниться" перед ним, а также связаться с местным судом и помочь в жалобе, чтобы суд отменил обвинительный приговор. Письмо опубликовало то самое издание China Labor Watch, которое в свое время обнародовало слитую информацию Минфина. Из него также становится ясно, что информатора пытали во время допроса в полиции и заставляли дать ложные признания.

Представитель Amazon прокомментировал ситуацию: "Мы не терпим нарушений наших стандартов цепочки поставок. Мы регулярно оцениваем поставщиков, при необходимости привлекая независимых аудиторов, чтобы отслеживать ситуацию. Если мы выявляем нарушения, мы делаем соответствующие шаги, в том числе требуем немедленных корректирующих действий".

Руководство завода Foxconn никаких комментариев не дает.