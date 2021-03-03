Появилась эксклюзивная информация о первом гибком смартфоне Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max
Основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг обнародовал эксклюзивную информацию о первом гибком смартфоне от Xiaomi. Такой девайс фанаты компании ждут уже не первый год.
Источник:Gizmochina
Как рассказал Янг, складной смартфон Xiaomi выйдет на рынок под названием Mi Mix 4 Pro Max. Именно в этой линейке Xiaomi Mi Mix компания всегда экспериментирует с новыми технологиями.
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Что известно о Mi Mix 4 Pro Max
Дисплей Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max разработает China Star Optoelectronics Technology (CSOT), дочерняя компания TCL. Устройство будет складываться экраном наружу, как и Huawei Mate XS. Также инсайдер добавил, что экран устройства в сложенном виде будет иметь диагональ 6,38 дюйма.
Ранее была информация, что экраны для первого сложного смартфона Xiaomi будет поставлять Samsung. Аналитик эти слухи подтверждает. Но добавил, что экраны от Samsung Display появятся в смартфонах Xiaomi в будущих смартфонах.
Добавим, Xiaomi впервые продемонстрировала рабочий прототип своего складного смартфона еще в начале 2019 года, однако коммерческого смартфона мы до сих пор не увидели.
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