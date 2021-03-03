Основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг обнародовал эксклюзивную информацию о первом гибком смартфоне от Xiaomi. Такой девайс фанаты компании ждут уже не первый год.

Как рассказал Янг, складной смартфон Xiaomi выйдет на рынок под названием Mi Mix 4 Pro Max. Именно в этой линейке Xiaomi Mi Mix компания всегда экспериментирует с новыми технологиями.

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Что известно о Mi Mix 4 Pro Max

Дисплей Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max разработает China Star Optoelectronics Technology (CSOT), дочерняя компания TCL. Устройство будет складываться экраном наружу, как и Huawei Mate XS. Также инсайдер добавил, что экран устройства в сложенном виде будет иметь диагональ 6,38 дюйма.

We hear the upcoming Xiaomi foldable may be called the Mi Mix 4 Pro Max. China Star is the display supplier, not SDC. SDC will provide an in-folding display later in the year, which will be a little larger. — Ross Young (@DSCCRoss) March 1, 2021

Ранее была информация, что экраны для первого сложного смартфона Xiaomi будет поставлять Samsung. Аналитик эти слухи подтверждает. Но добавил, что экраны от Samsung Display появятся в смартфонах Xiaomi в будущих смартфонах.

Добавим, Xiaomi впервые продемонстрировала рабочий прототип своего складного смартфона еще в начале 2019 года, однако коммерческого смартфона мы до сих пор не увидели.