Информация о льготах и статусе: в приложении Дия появятся сервисы для ветеранов

15 октября 2021 , 22:07
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Михайла Федорова

В приложении Дия уже в 2022 году заработают сервисы для ветеранов. Воины получат доступ к разделу с информацией об их статусах и льготах.

В приложении Дия будут новые услуги для ветеранов

Над запуском совместно работают в Минцифре и в Минветеранов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

К теме Уплата штрафов и электронное судебное решение: в Дие появятся сразу 3 новых сервиса

Он отметил, что учреждение работает с другими министерствами, чтобы интегрировать все 16 государственных реестров, которые существуют в Украине.

Это станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в Дие,
 – добавил Федоров.

Как подчеркнул Федоров, в Украине существует более 400 тысяч участников боевых действий на Востоке. Совместно с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств – эта цифра составляет примерно 1,2 миллиона.

Последние новости про Дию

  • Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, могут получить COVID-сертификат не только в приложении Дия на смартфонах, но и на официальном портале.
  • 15 сентября Кабмин принял постановление, которое позволило растаможить автомобили онлайн через Дию.
  • Кроме того, у Минцифри анонсировали запуск новых сервисов в Действии, в частности, соцвыплаты.
Автор: Тетяна Сукач