Информация о льготах и статусе: в приложении Дия появятся сервисы для ветеранов
Источник:фейсбук Михайла Федорова
В приложении Дия уже в 2022 году заработают сервисы для ветеранов. Воины получат доступ к разделу с информацией об их статусах и льготах.
В приложении Дия будут новые услуги для ветеранов
Над запуском совместно работают в Минцифре и в Минветеранов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Он отметил, что учреждение работает с другими министерствами, чтобы интегрировать все 16 государственных реестров, которые существуют в Украине.
Это станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в Дие,
– добавил Федоров.
Как подчеркнул Федоров, в Украине существует более 400 тысяч участников боевых действий на Востоке. Совместно с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств – эта цифра составляет примерно 1,2 миллиона.
Последние новости про Дию
- Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, могут получить COVID-сертификат не только в приложении Дия на смартфонах, но и на официальном портале.
- 15 сентября Кабмин принял постановление, которое позволило растаможить автомобили онлайн через Дию.
- Кроме того, у Минцифри анонсировали запуск новых сервисов в Действии, в частности, соцвыплаты.