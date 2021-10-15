В приложении Дия будут новые услуги для ветеранов

Над запуском совместно работают в Минцифре и в Минветеранов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Он отметил, что учреждение работает с другими министерствами, чтобы интегрировать все 16 государственных реестров, которые существуют в Украине.

Это станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в Дие,

– добавил Федоров.

Как подчеркнул Федоров, в Украине существует более 400 тысяч участников боевых действий на Востоке. Совместно с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств – эта цифра составляет примерно 1,2 миллиона.

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