Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон под названием Hot 10 Play. Устройство получило стильный дизайн, двойную основную камеру и емкую батарею.

Новинка получила 6,82-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и каплеобразным отверстием для селф-камеры. Об этом рассказывает издание Gsmarena.

К теме Продажа бюджетного смартфона vivo Y31 стартовала в Украине: цена

Характеристики Infinix Hot 10 Play

У задней панели оригинальный дизайн. Основная камера состоит из двух модулей:

Главный на 13 Мп

2 Мп датчик глубины.

За производительность отвечает чипсет Helio G25, который работает в паре с 2 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти.

Бюджетник Infinix Hot 10 Play / Фото gsmarena.com

Infinix Hot 10 Play поставляется с предустановленной оболочкой XOS 7.0 на базе Android 10 (Go Edition). Емкость батареи составляет 6 000 мАч.

Цена

Infinix Hot 10 Play поступит в продажу с ценником 105 долларов (почти 3 000 гривен) за конфигурацию с 2/32 ГБ.