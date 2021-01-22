Infinix Hot 10 Play: новый бюджетный смартфон за 100 долларов
Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон под названием Hot 10 Play. Устройство получило стильный дизайн, двойную основную камеру и емкую батарею.
Новинка получила 6,82-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и каплеобразным отверстием для селф-камеры. Об этом рассказывает издание Gsmarena.
К теме Продажа бюджетного смартфона vivo Y31 стартовала в Украине: цена
Характеристики Infinix Hot 10 Play
У задней панели оригинальный дизайн. Основная камера состоит из двух модулей:
- Главный на 13 Мп
- 2 Мп датчик глубины.
За производительность отвечает чипсет Helio G25, который работает в паре с 2 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти.
Бюджетник Infinix Hot 10 Play / Фото gsmarena.com
Infinix Hot 10 Play поставляется с предустановленной оболочкой XOS 7.0 на базе Android 10 (Go Edition). Емкость батареи составляет 6 000 мАч.
Цена
Infinix Hot 10 Play поступит в продажу с ценником 105 долларов (почти 3 000 гривен) за конфигурацию с 2/32 ГБ.
Поделиться новостью