Как человечество негативно влияет на экологию

С промышленной революции середины XIX века, когда у человечества начало активно использовать уголь и другие виды ископаемого топлива, концентрация углекислого газа в атмосфере выросла с 280 миллионных долей до нынешнего значения – 415 миллионных долей.

Интересно До конца века лето на Земле будет длиться полгода

Деятельность человека привела к загрязнению воздуха, что повлияло на наше здоровье и животный мир. Некоторые из этих частиц, к тому же, присутствуют в форме аэрозолей, отражающих солнечные лучи и оказывающих охлаждающее действие на глобальном уровне.

Таким образом, аэрозоли охлаждают, а парниковые газы – нагревают планету. Разница между энергией, поглощенной атмосферой, и отраженной обратно в космос, называется "радиационным воздействием".

Когда радиационное воздействие равно нулю, это означает, что энергетическая система планеты находится в равновесии. При положительном значении атмосфера нагревается.

Исследование NASA

Специалисты NASA измерили текущее радиационное воздействие с помощью спутников, чтобы установить, насколько в точности каждый фактор влияет на нашу планету. Для этого они скомбинировали данные системы изучения облачности и излучения Земли с другими источниками сведений, в частности, температурой океана.

Согласно исследованию, в период с 2003 по 2018 годы антропогенный фактор стал причиной роста радиационного воздействия примерно на 0,5 ватт/м2.

Это первые расчеты общего радиационного воздействия с помощью глобальных наблюдений, с учетом эффектов аэрозолей и парниковых газов. Это прямое доказательство того, что деятельность человека вызывает изменения в энергетическом балансе Земли,

– заявил первый автор статьи Райан Крамер из Центра космических полетов им. Годдарда.

До сих пор прямые доказательства влияния парниковых газов на способность атмосферы передавать тепло ограничивались отдельными регионами.

В прошлом году швейцарские ученые смогли проанализировать состав атмосферы Земли от 330 000 до 450 000 лет назад. Сравнив уровни углекислого газа и за последние десять лет, они пришли к выводу, что сейчас концентрация СО2 возрастает примерно в десять раз быстрее.