Индийский аэрокосмический стартап Agnikul Cosmos стал первой в мире компанией, которая успешно испытала полностью напечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель. Весь процесс печати полукриогенного двигателя Agnilet занял всего четыре дня.

С помощью напечатанного двигателя можно доставлять на низкую околоземную орбиту, которая находится на высоте около 700 км над поверхностью Земли, полезные нагрузки весом до 100 кг.

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Весь этот двигатель, Agnilet, от начала до конца представляет собой всего единый агрегат и не имеет никаких сборных деталей,

– сказал соучредитель и генеральный директор Agnikul Сринат Равичандран.

Чем особенный напечатанный ракетный двигатель

Обычно ракетные двигатели состоят из сотен различных частей, которые нужно собирать в индивидуальном порядке. Но Agnilet является решением "три в одном". Все три модуля объединяются в единое оборудование. Их сборка не представляет большого труда, и времени на изготовление двигателя уходит немного.



Индийский двигатель Agnilet

Тест полностью напечатанного ракетного двигателя Agnilet, видео:

Agnikul – не единственная индийская компания, добившаяся успехов в печати ракетных двигателей. Еще один аэрокосмический стартап Skyroot Aerospace из Хайдарабада (Индия) представил в сентябре прошлого года полностью криогенный ракетный двигатель под названием Dhawan-I, напечатанный на 3D-принтере. Этот двигатель будет использоваться для запуска ракеты Vikram-II, которую Skyroot также строит с нуля.