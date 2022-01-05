Индия и космос в 2022 году: чем нас удивит Бхарат

Индия среди людей – не очень известная космическая держава. И все же она имеет свою достаточно мощную космическую программу и космические амбиции. Чего ждать от нее в 2022 году?

Но хотя Индия и не очень популярна среди "широких кругов", любители космонавтики знают, что страна имеет свои космические амбиции, которые постепенно воплощает. Например, в 2019 году на окололунную орбиту был выведен зонд "Чандраян-2". А еще раньше, в 2013 году на околомарсианскую орбиту вышел индийский аппарат "Мангальян", сделав страну первым участником "космического клуба", который с первой попытки успешно вышел на орбиту вокруг Красной планеты.

Читайте на сайте Робот Jet Bot AI+ или беспроводной вертикальный Jet – как выбрать пылесос Samsung



Запуск к месяцу исследовательского аппарата "Чандраян-2" / Фото Wikipedia

2022 год и индийский космос

В 2021 году Индия (другое название – Бхарат) осуществила всего лишь один успешный космический запуск и один неудачный. Но на 2022 год у страны планы уже намного больше. О них сообщил Kailasavadivoo Sivan – глава Организации космических исследований и разработок Индии (Indian Space Research Organisation, ISRO). Мужчина сказал, что "2021 год – это было что-то потерянное". Но одновременно с этим он поблагодарил всех работников ISRO.

Что касается 2022 года, то здесь все просто – "ударение" будет сделано на человеке в космосе и, соответственно, программе Gaganyaan. Одноименный трехместный космический корабль разрабатывается Индией с 2006 года. В этом году, согласно планам, должен состояться беспилотный тестовый запуск. После этого уже будут происходить пилотируемые пуски. Это выведет Индию на очень высокий уровень среди космических держав, ведь возможность пилотируемых запусков имеют только три страны мира: США, Китай и Россия.

Запуск Gaganyaan в 2022 году – это своеобразный пиар-ход. В Индии не скрывают, что он будет посвящен 75-й годовщине независимости страны. Но действительно ли он состоится – до сих пор загадка.

Также в 2022 году должен был состояться запуск к Луне преемника "Чандраяна-2" – "Чандраяна-3". Он является модернизированной версией предшественника и должен сделать то, что не смог сделать модуль "Викрам" из "двойки" – сесть на поверхность Луны. Но, вероятно, в 2022 его все же не запустят. Причины возможного переноса не сообщаются. Также в 2022, согласно планам, есть несколько запусков спутников дистанционного зондирования Земли, навигации и связи.