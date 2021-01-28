Правительство Индии навсегда заблокировало 59 китайских приложений, назвав их наносящими ущерб суверенитету, целостности и национальной безопасности Индии. В список в частности вошли TikTok и We Chat, браузер UC Browser от Alibaba, игра Clash of Kings и приложение для сканирования документов Cam Scanner.

Источник: The Economic Times

Китайская компания ByteDance, разработчик TikTok, приняла решение о закрытии офиса в Индии и сокращении штата работников. В ByteDance подчеркнули, что не знают, смогут ли возобновить работу в Индии.

Интересно Известны имена космических туристов, которые отправятся на МКС в первой частной миссии

Последствия блокировки

ByteDance уволит более 1 800 сотрудников в ближайшие две недели. Работать останется менее 250 человек. Также компания освободит свой офис в городе Гургаон, штат Харьяна.

В 2019 году китайская компания планировала вложить около 1 миллиарда долларов в финансирование своей деятельности в Индии.

Сначала мы надеялись, что трудности с нашей работой в Индии будут временными, но сейчас оказалось, что это не так. В связи с запретом на деятельность ByteDance и ТікТок мы не можем сохранять прежний состав сотрудников,

- заявил представитель компании.

Правительство запретило 59 китайских приложений в июне прошлого года. Кроме уже названных, в список вошли:

Helo,

UC News,

Shein,

Club Factory,

Likee,

Bigo Live,

Kwai.

Через несколько месяцев, 2 сентября, правительство запретило еще 118 приложений, а в ноябре заблокировало 43 новых китайских мобильных приложения в стране, включая вебсайт AliExpress. В настоящее время в список запрещенных китайских приложений входят PUBG Mobile, Snack Video, Cam Card, WeWorkChina и WeDate.