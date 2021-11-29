В Индии ограничивают работу Starlink и требуют компанию сертифицировать свои услуги

Правительство Индии порекомендовало жителям страны не оформлять предзаказы на подключение к спутниковому интернету Starlink. Дело в том, что компания Илона Маска не имеет лицензий, необходимых для работы на территории страны. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на информационное агентство.

Что требуют от Starlink

В заявлении правительства, которое было опубликовано ранее на этой неделе, отмечается, что Starlink было предписано соблюдать действующее законодательство и отказаться от "бронирования/предоставления услуг спутникового интернета в Индии". Очевидно, компании Илона Маска будет нужно получить одобрение местных регуляторов прежде чем власть позволит Starlink приступить к предоставлению услуг широкополосного интернет-доступа на территории страны.

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Напомним, что сервис Starlink был зарегистрирован в Индии 1 ноября. Согласно имеющимся данным, сейчас SpaceX уже начала проведения рекламной кампании в поддержку сервиса и даже начала принимать предварительные заказы на подключение к спутниковой сети. Представители индийского правительства и SpaceX воздерживаются от комментариев по этому вопросу.

Все больше компаний стремится к предоставлению услуг спутникового интернета, которые строятся на основе компактных спутников, выводимых на различные орбиты Земли. Ожидается, что такой подход позволит обеспечить доступ пользователей к скоростному интернету с небольшими задержками по всему миру.

SpaceX переносит подключение Starlink

Еще в середине ноября SpaceX начала уведомлять клиентов, которые оформили предварительный заказ, о переносе сроков доставки абонентского оборудования Starlink и подключения их к спутниковому интернету на следующий год. Клиенты выразили разочарование, а компания объяснила свое решение.

Спутниковый интернет актуален для отдаленных и труднодоступных районов, которые по разным причинам не могут быть охвачены наземной инфраструктурой.