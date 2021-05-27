В Индии найдены крупнейшие в мире геоглифы

Общеизвестные геоглифы, расположенные в пустыне Наска. Впечатляющие изображения хорошо можно рассмотреть только с воздуха. Но не только в Южной Америке есть гигантские рисунки. Исследователи смогли отыскать в Индии изображения еще больше.
Французские исследователи Карло и Иоганн Отхаймеры исследовали пустыню Тар, которая разделяет Индию и Пакистан. Изучение региона они делали с помощью сервиса Google Maps, что и позволило им выявить гигантские рисунки возле поселка Боха. Более тщательный осмотр находки с помощью беспилотного летательного аппарата подтвердил открытие.
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Вид с воздуха на гигантские геоглифы / Фото ScienceAlert
Насколько большие рисунки в пустыне Тар
Рисунки формируются из линий. Линии составляют собой вырытые в земле борозды.
Борозды имеют глубину до 10 сантиметров. Ширина достигает 50 сантиметров. Такие размеры не очень впечатляют.
Поражает протяженность линий.
- Объект Boha-1 представляет собой большую асимметричную спираль, которую формирует одна линия. Протяженность линии – 12 километров. Длина Boha-1 – 724 метра. Ширина изображения – 201 метр.
- Объект Boha-2 состоит из меньшей асимметричной спирали и с фигуры, напоминающей змею. Протяженность линий Boha-2 – 11 километров.
В районе поселка Боха существует еще много меньших геоглифов. Совокупная протяженность их линии достигает 48 километров. Ученые считают, что когда-то длина была около 80 километров.
Что именно изображено на геоглифах – неизвестно.
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Расстояние между линиями геоглифа может достигать 9 метров / Фото ScienceAlert
Кто, когда и для чего создал гигантские геоглифы в Индии
Ученые считают, что творения не слишком древние. Их возраст может оцениваться в 150 лет. Неподалеку колонны и постаменты религиозного значения, которые могут быть современниками рисунков.
Исследователи не знают, кто именно создал геоглифы. Не зная этого, тяжелого узнать и о назначении гигантских рисунков. Теоретически, это может быть религиозным посланием для Богов. Также ученые не исключают и астрономическую составляющую создания гигантского проекта.
Из-за их уникальности мы можем предположить, что они могут представлять собой воспоминание об исключительном небесном событии, которое наблюдается на месте,
– говорят исследователи.
Отхаймеры добавляют, что считают геоглифы возле поселка Боха "самыми абстрактными и органично расположенными геометрическими фигурами, созданными человеческими руками".
Карло и Иоганн надеются, что своим исследованием привлекли внимание властей к рисункам и та защитит их от уничтожения людьми.