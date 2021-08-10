Наушники взорвались прямо в ушах пользователя во время прослушивания музыки (или разговора). Во время инцидента девайс был подключен к смартфону, который стоял на зарядке.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно

Взрыв повредил уши пользователя. Парень потерял сознание и был доставлен в больницу, где, по словам доктора, умер "возможно, от остановки сердца". Вероятно, она была вызвана шоком после взрыва.

Причина взрыва беспроводных наушников

Точная причина пока неизвестна. Наушники могли взорваться из-за некачественной сборки. Также одной из возможных причин называется скачок напряжения.

Бренд наушников не называется. Однако сообщается, что устройство было бюджетным и от местного бренда. При этом взрываться могут и наушники от известных компаний.

Например, несколько лет назад у женщины взорвались наушники Beats на рейсе Пекин – Мельбурн.

Еще один случай произошел во Флориде – мужчина увидел, как из модуля его Apple AirPods идет дым, после этого наушник взорвался.

Кстати, недавно в той же Индии случилась не менее ужасная история, правда без жертв. Там у пользовательницы из Бангалора в сумке взорвался смартфон OnePlus Nord 2. Компания уже отреагировала на инцидент.