Украинское приложение для тренировки мозга возглавил рейтинг App Store по количеству загрузок

Программа для тренировки мозга Impulse от украинских разработчиков стала первой в мире по количеству загрузок в App Store. Она возглавила категорию Health&Fitness цифрового магазина.

Разработчики отмечают, что Impulse опередил по загрузкам популярное приложение MyFitnessPal. Тот занял пятую позицию в десятке лучших приложений по рейтингу Best Fitness Apps от Forbes Health.

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Подробнее о приложении Impulse

Impulse – это приложение для тренировки мозга. Согласно заявлениям разработчиков, он улучшает память, внимание и логическое мышление. Для этого используются bite-sized игры разного уровня сложности. Программа довольно популярна в мире. Да, только в США количество загрузок составляет около 25 миллионов и 40% аудитории программы являются именно жители США.



Приложение для тренировки мозга / Скриншот из App Store

Украинцы могут использовать Impulse бесплатно – эта опция стала доступна с начала полномасштабного вторжения России. В настоящее время программа насчитывает более 140 тысяч загрузок в Украине.