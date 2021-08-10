Океанографический институт Вудс-Хоул в США провел исследование, которое показало угрожающие темпы сокращения ледяного покрова Антарктиды. Если так продолжится и дальше, популяция императорских пингвинов потеряет свой дом и полностью исчезнет.

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Убийственное потепление

Регион долгое время существовал в балансе. Оптимальное количество антарктического льда позволяло пингвинам ухаживать за своим потомством. Дело в том, что если льда будет много, взрослым особям придется осуществлять слишком длинные вылазки в поисках пищи, пока дети голодают. Если же льда становится мало, те могут вообще утонуть. Теперь этот баланс нарушен.

Власти США планируют внести императорских пингвинов в список животных, подлежащих охране как виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Туда же уже "записали" белых медведей, кольчатых нерп и отдельные виды кораллов.

Однако есть проблема: императорские пингвины не живут на территории США. Поэтому и сам закон не может в полной мере помочь сохранить популяцию. Сейчас он будет регулировать вред, который может нанести рыболовство США в регионе, уменьшая его. Основные же усилия по сохранению равновесия в Антарктиде, должны идти со стороны всего мирового сообщества.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что экстремальная жара ударит по нашей планете быстрее и сильнее, чем прогнозировали. Анализ показывает, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, повысили вероятность экстремальных погодных условий в 150 раз.