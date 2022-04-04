Исследователь Карл Кошер и его коллеги провели демонстрацию захвата Anik F1R во время состоявшейся в минувшую пятницу конференции по безопасности ShmooCon 25 марта. У команды было разрешение на использование спутника – все легально.

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Что известно

Исследование касается выведенных из эксплуатации спутников, находящихся на так называемой "орбите кладбища" – фактически космической свалке. Ученые хотели показать опасность, которую несут отработанные аппараты.

Кошер отмечает, что сама задача достаточно сложная и требует ресурсов, однако эксперимент показал, что это вполне реально. Как только спутники будут выведены из эксплуатации запустившим их космическим агентством, они больше не будут иметь никакого контроля над ними. Поэтому другие объекты на планете могут попытаться их захватить и начать свою трансляцию.

Конкретного способа ученые, разумеется, не предоставляют, но ясно, что нужна большая тарелка, мощный усилитель и знание того, что нужно делать, чтобы сгенерировать достаточную силу сигнал, который достигнет спутника и будет им отправлен обратно на Землю.

При этом даже если спутник будет использоваться другой стороной, говорит Карл Кошер, его можно подавить и вытеснить из эфира.

Похожее, уже случалось: в 1986 году хакер, назвавшийся капитаном Миднайтом, сломал трансляцию HBO, перехватив сигнал спутника Galaxy 1. А в 2009 году бразильская полиция арестовала 39 подозреваемых по подозрению в захвате спутников ВМС США с использованием специального оборудования.

Такой уязвимостью могут воспользоваться не только независимые хакеры, но и целые страны, которые могут перехватывать оборудование друг друга. Более того, захватить можно не только выведенные из строя спутники, но и новые.