Имитирует работу мозга человека: ученые представили аналоговый нейронный процессор

Компания Rain Neuromorphics завершила создание цифрового проекта процессора, который наиболее точно имитирует работу мозга человека. Чип содержит 10 тысяч цифровых нейронов и будет выпущен с использованием 180-нм техпроцесса. Масштабирование и снижения технологических норм поможет создать решение для задач искусственного интеллекта с предельно низким потреблением и мощными когнитивными функциями.

Как известно, мозг человека – это нейросеть из примерно 90 миллиардов нейронов. Вход каждого нейрона – это множество "волосинок" – дендритов. Они распространяют потенциал (импульс напряжения), который заставляет нейрон реагировать тем или иным образом. Для реакции нейрона необходима средняя сумма потенциалов всех сигналов из множества дендритов, что делает мозг "аналоговым компьютером".

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Реакция нейрона также представлена потенциалом действия, но он распространяется другими нервными "волосками" – аксонами. Как правило, у нейронов по одному аксону (выхода), который заканчивается синапсом – местом взаимодействия с дендритами других нейронов, если говорить о головном мозге.

Синапс



Бесконтактный переход от аксона к дендритам, взаимодействие между которыми является химической реакцией, а не электрическим сигналом. Далее по дендриту снова побежит электрический импульс.

Как ученые воссоздали биологические процессы в чипе

В чипе химию мозга повторить либо сложно, либо невозможно. Поэтому имитация всегда будет условной, и чип Rain Neuromorphics в этом плане не стал исключением. Но зато в плане воспроизводства дендритов осуществлен прогресс. К каждому аксону цифрового нейрона подведено множество дендритов (входов других цифровых нейронов), что наиболее полно, на сегодня, изображает строение головного мозга.

Синапсы при этом образуются в месте соединения дендритов и аксонов, но они, конечно же, представляют электрический, а не химический контакт.

Воспроизведение аксонов предложено оригинальным методом. Разработчики Rain Neuromorphics взяли за образец вертикальные каналы, создаваемые при производстве памяти 3D NAND, но вместо флешпамяти (затворов), они покрыли аксоны-каналы материалом, создающим в месте контакта с дендритом переход ReRAM.

Таким образом, синапс в предложенном решении – это резистивный переход, который управляет импульсом напряжения на входе нейрона. Более того, дендриты соединяют аксоны с нейронами случайным образом, почти как в мозгу человека до обучения.



Колони-аксоны с поперечными случайными связями-дендритами / Фото Rain Neuromorphics

Конечно, в отношении полупроводниковой литографии ни о какой случайности речи не может быть. Случайные связи не случайны, а созданы с точки зрения определенного алгоритма. Задача – создать так называемые разреженные матрицы, которые в процессе дальнейшего обучения создадут нейронную сеть. Но это очень близко к тому, как устанавливаются связи между нейронами в головном мозге.

По словам разработчиков, первые чипы смогут обеспечить 125 миллионов параметров INT8 для обработки зрения, речи, естественного языка и рекомендаций, потребляя при этом менее 50 Вт. Компания ожидает, что образцы будут доступны уже в 2024 году, а кремний будет готов к коммерческим поставкам в 2025 году.