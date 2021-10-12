В эксперименте участвуют специалисты из Австрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Испании и Португалии. Он организован Израильским космическим агентством при участии Европейского космического агентства, Австрийского космического форума и местной группы D-MARS.

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Цель эксперимента по имитации марсианских условий

В ходе эксперимента участники намерены провести десятки опытов по заказу многих стран. В модуле AMADEE-20 участники будут спать, есть, проводить эксперименты и проверять друг друга на психологическую устойчивость.

За пределами модуля люди будут носить "имитационные" скафандры весом 50 килограммов, оснащенные камерами, микрофонами и автономными системами обеспечения дыхания. Ученые считают, что все ошибки, учтенные на поверхности Земли, помогут не повторить их на Марсе.

Эксперимент в кратере Рамон проводится уже во второй раз – до этого в 2018 году здесь работали четверо мужчин и две женщины. Многочисленные успехи последнего времени, связанные с международными марсианскими проектами, только подогревают интерес к наземным экспериментам.

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Больше интересных фактов об эксперименте

Миссию в модуле AMADEE-20 планировали начать еще в 2020 году, но ее пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что до настоящего полета людей на Марс осталось не менее десяти лет, но ученые уже сейчас готовятся к некоторым этапам освоения Красной планеты.

По данным организаторов проекта, жилой модуль площадью 120 квадратных метров, является самым современным и сложным аналогом марсианской исследовательской станции в мире. Участники эксперимента постоянно находятся под прицелом камер, их состояние контролируется с помощью биометрических сенсоров, отслеживаются движения и самые популярные точки сбора для учета всех будущих нюансов, связанных с так называемым "человеческим фактором".

По некоторым данным, даже "связь с Землей" для большей правдивости осуществляется с десятиминутной задержкой.

За пределами модуля другие инженеры и специалисты уже работают над тестированием дрона и марсианского ровера – отрабатывается и совершенствуется навигация в мире, где GPS и другие системы позиционирования отсутствуют.