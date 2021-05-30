Именем выдающегося украинского физика Ивана Пулюя назвали планету

Именем известного украинского физика, изобретателя Х-лучей Ивана Пулюя назвали малую планету. Об этом уже сообщили Bulletin WGSBN, рабочей группе по вопросам номенклатуры небесных тел.

Так, международный астрономический союз дал малой планете имя Ивана Пулюя. Об этом сообщил ученый, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Василий Шендеровский.

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Ученый отметил, что этого момента коллектив Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя ждал более 3 лет. По его словам, именно так реализовали одну из мер для чествования 175-летия со дня рождения выдающегося физика.

Что известно про Ивана Пулюя

Иван Пулюй родился в поселке Гримайлов на Тернопольщине. Ученый плодотворно работал в области электротехники.

Он конструировал электрические аппараты. За это в 1881 году Пулюй получил дипломы Всемирной электротехнической выставки в Париже.

Был главой кафедры физики Немецкой высшей технической школы в Праге. Впоследствии создал первую в Европе кафедру физики и электротехники.

Пулюй известный исследованиями природы и свойств Х-лучей, которые называют рентгеновскими. Все потому, что немецкий ученый Вильгельм Кондрад Рентген в декабре 1895 года опубликовал сообщение "О новом типе лучей".

Однако еще за 14 лет существовала "лампа Пулюя", которая излучала эти лучи. Первую в мире рентгенограмму организма ребенка сделал именно украинский ученый.



Иван Пулюй / Фото из "Википедии"