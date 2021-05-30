Так, международный астрономический союз дал малой планете имя Ивана Пулюя. Об этом сообщил ученый, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Василий Шендеровский.

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Ученый отметил, что этого момента коллектив Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя ждал более 3 лет. По его словам, именно так реализовали одну из мер для чествования 175-летия со дня рождения выдающегося физика.

Что известно про Ивана Пулюя

Иван Пулюй родился в поселке Гримайлов на Тернопольщине. Ученый плодотворно работал в области электротехники.

Он конструировал электрические аппараты. За это в 1881 году Пулюй получил дипломы Всемирной электротехнической выставки в Париже.

Был главой кафедры физики Немецкой высшей технической школы в Праге. Впоследствии создал первую в Европе кафедру физики и электротехники.

Пулюй известный исследованиями природы и свойств Х-лучей, которые называют рентгеновскими. Все потому, что немецкий ученый Вильгельм Кондрад Рентген в декабре 1895 года опубликовал сообщение "О новом типе лучей".

Однако еще за 14 лет существовала "лампа Пулюя", которая излучала эти лучи. Первую в мире рентгенограмму организма ребенка сделал именно украинский ученый.



Иван Пулюй / Фото из "Википедии"