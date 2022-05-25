В IMEC анонсировали разработку 0,7-нанометрового техпроцесса: когда ждать первых чипов

В декабре Qualcomm выпустила первый в мире чип, изготовленный по 4-нанометровому технологическому процессу. Мощный флагман Apple A15 Bionic производится по технологии 5 нанометров. Организация IMEC запланировала 0,7 нанометра.

Для начала следует объяснить, что под техпроцессом подразумевается размер транзисторов, являющихся основным элементом конструкции процессоров. Эти транзисторы могут как передавать, так и блокировать электрический ток, позволяя схемам работать в двух состояниях – включение и выключение, то есть в известной двоичной системе (0 и 1). Основа производительности процессора лежит именно в транзисторах: чем меньше их размер, тем больше их можно разместить на одной и той же площади чипа. Кроме того, чем меньше размер транзистора, тем меньше энергии требуется для его работы, а следовательно, меньше энергии для всего процессора, что положительно влияет на энергоэффективность конечного устройства. Отметим, что нанометр (нм) – это 10-9 метра, что является одной миллиардной частью метра.

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0,7 нанометра: когда ждать

Такие процессоры, конечно же, появятся не завтра и даже не в следующем году. Межуниверситетский центр микроэлектроники – международная исследовательская организация, работающая в области наноэлектроники и цифровых технологий – опубликовал план для области микроэлектроники на ближайшие 15 лет. Он включает технико-экономическое обоснование и стратегию проектирования чипов нового поколения.

Если IT-сектор примет предложение центра, у всех ведущих компаний будет пошаговый план создания микросхем до 2036 года.

При этом уже в 2030 году IMEC предусматривает создание первого процессора размером менее одного нанометра, а именно 0,7 нм.

Он будет на порядки более производительным и энергоэффективным, чем все нынешние передовые решения, и понадобится при создании полностью беспилотных автомобилей, разработке ИИ и проектировании гаджетов нового поколения.

– одна из самых влиятельных организаций в современном IT-секторе, наряду с тайваньской TSMC и нидерландской ASML. В список клиентов центра входят Apple, Intel, Samsung, Microsoft и многие другие, а само предприятие выступает аналогом Кремниевой долины для инженеров, специализирующихся на полупроводниках. Как правило, IMEC работает связующим звеном между сертификационными агентствами, IT-гигантами и производителями микросхем.

Центр хочет стандартизировать прогресс в проектировании микросхем. Если производители согласятся на новые правила, разработка и сборка чипов сильно упростится всем участникам цепочки поставок, включая конечных производителей устройств.

В IMEC объяснили, что разработка и производство микросхем в последние годы активно растут в своей цене и сложности. Поэтому такая "дорожная карта" необходима в первую очередь самим предприятиям. В своей презентации центр предложил развивать полупроводники в соответствии с Законом Мура, согласно которому число транзисторов на схеме должно удваиваться каждые два года, но с небольшими корректировками.

Технический документ подробно описывает каждый этап разработки, включая компании, которые должны быть задействованы, и приблизительные даты реализации.