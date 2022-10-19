Илон Маск рассказал, будет ли его компания Tesla производить оружие, в частности дроны-камикадзе

Илон Маск часто общается с аудиторией в Twitter, отвечая на вопросы о деятельности его компаний. На этот раз миллиардера спросили, стоит ли ожидать военных технологий от Tesla.

Издание The Independent опубликовало новый материал, рассказав о дронах-убийцах, которых Россия продолжает отправлять в Украину. Илон Маск решил прокомментировать статью и назвал практику двустороннего использования беспилотников "Первой Войной Дронов". Самое интересное произошло дальше в комментариях.

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Tesla и оружие

Один из пользователей с ником The Wolf оставил под публикацией миллиардера ответ, в котором вспомнил хорошие отзывы о турецких БПЛА. После этого он спросил, стоит ли ожидать дронов от Tesla. Маск ответил.

"Говорят, турецкие лучшие. Будет ли дрон Tesla?" – спрашивает The Wolf. "Стоит ли мне делать оружие? В идеале нет", – отвечает Илон Маск.

Интересно, что отдельные СМИ восприняли твит Маска как реальные размышления над тем, стоит ли его компаниям выйти на рынок оружия с боевыми дронами. Однако предприниматель, которого в последнее время много критикуют в Украине из-за его высказываний, на самом деле об этом не говорил. Все ограничилось уточняющим вопросом и отрицательным ответом, которым Маск дал понять, что не думает о производстве оружия.