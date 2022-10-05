О своем намерении вернуться к соглашению миллиардер сообщил в новом заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам. Но все не просто так, в письме указано одно условие – Twitter должен отказаться от иска.

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Такое неожиданное развитие событий порождает ряд вопросов: зачем была эта драма и нельзя ли было сразу все довести до конца. Ответить на ряд вопросов попробовали в издание The Verge, обратившись к юридическим экспертам и специалистам.

Краткая предыстория

А началось все с того, что Илон Маск объявил о приобретении 9,2 процента акций Twitter в апреле 2022 года. Тогда компания немедленно отреагировала, предложив миллиардеру место в совете директоров. Предложение Маск сначала принял, а затем передумал примерно через неделю.

Причиной такого решения является то, что приняв предложение Маск не смог бы приобрести долю более 14,9 процента. Он также намекнул, что ему пришлось бы отказаться от своего хобби – писать в твиттере (всякий бред в котором Маск не является экспертом, ред.). Незадолго после этого Илон предложил купить Twitter полностью за 44 миллиарда долларов, и компания согласилась.

Приблизительно тогда все и пошло под откос – уже совсем скоро Маск обвинил Twitter в непредоставлении ему адекватной информации о количестве спам-ботов на платформе, а затем заявил, что это достаточная причина для того, чтобы он вообще отказался от сделки. Twitter не очень этому обрадовался и отправился разбираться с миллиардером в суд, чтобы уж там заставить его сдержать свои обещания.

Новое предложение

Twitter и Маск должны были встретиться в суде 17 октября, но, в типичной для Маска манере, во вторник, 4 октября, он решил, что все же совершит свое соглашение по покупке Twitter за 54,20 доллара за акцию – если судья, который рассматривает иск, отложит рассмотрение дела.

Что заставило Маска вернуться к соглашению

В процессе судебного разбирательства было обнаружено несколько не удобных текстовых сообщений, которые показали, как именно сделка не сорвалась. Вероятно, это лишь начало неприятных сюрпризов, если судебное разбирательство будет продолжаться и Маск это понимает.

По мнению Эрик Талли, профессора права Колумбийского университета, дальнейшие судебные разбирательства могут вытянуть на поверхность "крайне непоследовательные заявления", которые могут вызвать еще больше юридических проблем для миллиардера.

Примет ли Twitter предложение Маска

Целью судебной тяжбы с Маском было заставить его выполнить требования соглашения и приобрести компанию за ранее указанную сумму. Поскольку сейчас Маск фактически вернулся к начальным условиям соглашения, компании больше нет смысла продолжать дело в суде, так что в ближайшем будущем мы действительно можем стать свидетелями заключения соглашения между компанией и миллиардером. Кроме того, Twitter уже заявил, что намерен "закрыть сделку по цене 54,20 доллара за акцию".

Энн Липтон, профессор бизнес-права в Университете Тулейн, сказала изданию The Verge, что "трудно сказать, насколько серьезно заявление Маска, пока не состоится его судебное заседание по Twitter.

Было бы странно, если бы Маск публично подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам, если он не искренне заинтересован в урегулировании – в противном случае это было бы серьезным мошенничеством с ценными бумагами.

– отметила Липтон.

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Когда закончится эта драма

Сейчас совершенно неясно, сколько времени пройдет до фактического закрытия сделки. Однако есть важный дедлайн в апреле 2023 года, когда истекает срок действия финансовых соглашений Маска. Если он не закроет соглашение или не возобновит его до тех пор, вполне возможно, что все соглашение может провалиться – потенциально оставив его на крючке для миллиардного штрафа за разрыв.