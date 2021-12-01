Илон Маск заявил о возможном банкротстве SpaceX: что происходит с компанией

Издание Space Explored получило доступ к корпоративной переписке аэрокосмической компании SpaceX. Из нее становится ясно, что ситуация "гораздо серьезнее", чем Илон Маск думал раньше.

Как становится ясно из слов самого Маска, он недоволен отсутствием прогресса в разработке двигателей Raptor. Они предназначены для космических кораблей Starship и ускорителей Super Heavy и могут повлиять на платежеспособность компании.

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В своем письме на следующий день после Дня Благодарения Маск описал страшную для компании ситуацию.

Кризис производства Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты запусков Starship хотя бы раз в две недели,

– написал генеральный директор работникам.

В начале этого месяца вице-президент SpaceX по силовым установкам Уилл Хелтсли покинул компанию.

Прежде чем уйти, Уилл Хелтсли был отстранен от разработки Raptor.

Вместе с ним последовал вице-президент по полетам и запускам Ли Розен.

С тех пор как отмечает Маск в своем электронном письме, руководство компании ковыряется в проблемах и уже выяснило, что обстоятельства "гораздо серьезнее", чем казалось ранее.

Полное электронное письмо от Илона Маска сотрудникам SpaceX

"К сожалению, кризис производства Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы углубились в проблемы, возникшие после ухода предыдущего высшего руководства и они, увы, оказались намного серьезнее, чем сообщалось. Нет никакого способа украсить это.

Я собирался взять отпуск в эти выходные, впервые за долгое время, но вместо этого буду на линии Raptor всю ночь и все выходные.

Если у вас нет серьезных семейных дел или вы не можете физически вернуться в Готорн, нам понадобятся все руки, чтобы оправиться от того, что, честно говоря, является катастрофой.

Последствия для SpaceX, если мы не сможем произвести достаточно надежных Рапторов, заключаются в том, что мы не сможем летать на Starship, а это означает, что мы не сможем летать на Starlink Satellite V2 (у Falcon нет ни объема, ни массы для орбиты, необходимых для спутника V2). Спутник V1 сам по себе финансово слаб, тогда как V2 – сильный.

Кроме того, мы увеличиваем производство терминалов до нескольких миллионов единиц в год, что потребует огромных капитальных затрат, если предположить, что спутник V2 будет на орбите, чтобы удовлетворить потребность в пропускной способности. В противном случае эти терминалы будут бесполезными.

Все сводится к тому, что мы столкнемся с реальным риском банкротства, если не сможем достичь частоты полетов Starship хотя бы раз в две недели в следующем году.

Спасибо,

Илон"