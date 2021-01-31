Спорткар Roadster появится на два года позже, чем было обещано несколько лет назад. Разработку тормозили более приоритетные проекты компании – Model 3 и пикап Cybertruck. На функциональный прототип можно будет взглянуть не быстрее чем в конце лета.

Источник: Илон Маск

Когда Tesla впервые продемонстрировала спорткар Roadster публике в 2017 году, глава компании Илон Маск пообещал, что он появится на рынке в 2020 году. При этом предварительные заказы на спорткар стартовали сразу же после анонса.

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Особенности спорткара Tesla Roadster

Характеристики электромобиля действительно впечатляют: разгон от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды, запас хода 1 000 километров. Цена тоже соответствующая – за стандартную версию просили 200 000 долларов с депозитом от 50 000 долларов во время предварительного заказа.

В 2019 году в серии твитов Маск рассказал о невероятных характеристиках Roadster. Электрический спорткар получит уникальную опцию – SpaceX Package: баллоны со сжатым газом, которые будут установлены вместо задних сидений, обеспечат автомобилю дополнительное ускорение.

Затем разработку Roadster затормозили. Маск пояснил, что эта модель не является приоритетом для компании. Нужно было бросить все силы на запуск производства "народного электромобиля" Model 3.



Электромобиль Tesla Model 3

В прошлом году стало ясно, что выход Roadster будет перенесен, на этот раз из-за пикапа Cybertruck. А теперь в твиттере Маск сообщил, что производство спорткаров начнется в 2022 году.



Пикап Tesla Cybertruck

Несмотря на 650 тысяч предварительных заказов и высокие финансовые показатели Tesla Маск готов к провалу своего футуристического пикапа. Если никто не захочет покупать бронированный Cybertruck, компания выпустит обычный скучный пикап.