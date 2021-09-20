Илон Маск заявил, что в следующей миссии SpaceX будут бесплатный Wi-Fi и разогрев еды
Источник:24 канал
Накануне завершилась историческая первая полностью туристическая поездка в космос осуществленная компанией SpaceX. Экипаж Inspiration4 очень лестно отзывался о пребывании на корабле Crew Dragon и даже сказали, что им нравилась холодная пицца. Илон Маск пошутил, что в следующий раз в корабле будет разогрев еды и бесплатный Wi-Fi.
Компания SpaceX успешно завершила полностью гражданскую миссию Inspiration4: космический корабль Crew Dragon успешно приводнился возле побережья Флориды. Единственной "жалобой" космических туристов стала холодная пицца в рационе.
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В ответ на это глава и владелец SpaceX Илон Маск пообещал, что в следующей миссии будут организованы бесплатный Wi-Fi и разогрев еды.
Миссия Inspiration4
Полностью гражданская миссия SpaceX Inspiration4 длилась около трех дней, которые произвели на членов команды неизгладимое впечатление. После ряда научных экспериментов нашлось время и для развлечений: космические туристы транслировали на Землю свое выступление с игрой на гавайской гитаре в невесомости, общались с коллегами и близкими.
Как SpaceX обеспечит бесплатный Wi-Fi на космическом корабле
Бесплатный выход в интернет будет реализован с помощью проекта Starlink, над которым сейчас работает SpaceX.
Воспользоваться услугами Starlink сейчас могут жители 14 стран мира, включая:
- Австралию;
- Канаду;
- Великобританию;
- и США.
Ранее SpaceX сообщила, что все члены команды во время полета находились в добром здравии и приподнятом настроении.
Перед своей первой ночевкой в космосе они успели облететь Землю пять с половиной раз.
Рацион астронавтов состоял из:
- чая и кофе;
- пиццы;
- сэндвичей;
- фрикаделек;
- и закусок.
Гражданская миссия Inspiration4 стартовала с площадки космического центра Кеннеди 16 сентября примерно через 2 месяца после того, как Ричард Брэнсон осуществил полет на корабле Virgin Galactic, а чуть позже на корабле New Shepard отправился в космос Джефф Безос.
Что известно об Inspiration4:
- Космический корабль Crew Dragon для миссии Inspiration4 был специально переоборудован для туристического полета. Корабль получил специальный купол через который можно наблюдать за космосом.
- Netflix снял документальный сериал о миссии Inspiration4 в котором показал процесс подготовки к миссии и уникальные кадры. Его можно посмотреть на стриминговой платформе.
- Одна из миссий полета – привлечение внимания к детской онкологической больнице имени Святого Иуды и исследовательской работы по лечению рака. Миллиардер Джаред Айзекман выделил для больницы 100 миллионов долларов.