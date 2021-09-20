Компания SpaceX успешно завершила полностью гражданскую миссию Inspiration4: космический корабль Crew Dragon успешно приводнился возле побережья Флориды. Единственной "жалобой" космических туристов стала холодная пицца в рационе.

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В ответ на это глава и владелец SpaceX Илон Маск пообещал, что в следующей миссии будут организованы бесплатный Wi-Fi и разогрев еды.

Миссия Inspiration4

Полностью гражданская миссия SpaceX Inspiration4 длилась около трех дней, которые произвели на членов команды неизгладимое впечатление. После ряда научных экспериментов нашлось время и для развлечений: космические туристы транслировали на Землю свое выступление с игрой на гавайской гитаре в невесомости, общались с коллегами и близкими.

Как SpaceX обеспечит бесплатный Wi-Fi на космическом корабле

Бесплатный выход в интернет будет реализован с помощью проекта Starlink, над которым сейчас работает SpaceX.

Воспользоваться услугами Starlink сейчас могут жители 14 стран мира, включая:

Австралию;

Канаду;

Великобританию;

и США.

Ранее SpaceX сообщила, что все члены команды во время полета находились в добром здравии и приподнятом настроении.

Перед своей первой ночевкой в ​​космосе они успели облететь Землю пять с половиной раз.

Рацион астронавтов состоял из:

чая и кофе;

пиццы;

сэндвичей;

фрикаделек;

и закусок.

Гражданская миссия Inspiration4 стартовала с площадки космического центра Кеннеди 16 сентября примерно через 2 месяца после того, как Ричард Брэнсон осуществил полет на корабле Virgin Galactic, а чуть позже на корабле New Shepard отправился в космос Джефф Безос.

Что известно об Inspiration4: