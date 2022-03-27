Илон Маск задумался над созданием собственной соцсети: зачем она ему

Илон Маск очень активен в твиттере. Его учетная запись, в которой от постоянно общается с аудиторией, имеет более 79 миллионов подписчиков. 26 марта он поднял вопрос о создании новой соцсети.

Все началось с его твита, в котором он спросил аудиторию, придерживается ли Twitter принципов демократии и свободы слова. Более 70 процентов проголосовавших из двух миллионов ответили "нет".

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Новая соцсеть от Илона Маска?

После этого миллиардер процитировал свой твитт, намекнув, что Twitter подрывает демократию.

"Учитывая, что Твиттер де-факто служит публичной городской площадью, несоблюдение принципов свободы слова коренным образом подрывает демократию. Что следует сделать?"

Буквально через три минуты последовал еще один твит:

"Нужна ли новая платформа?" – спрашивает Маск.

Сообщение на данный момент набрало более 40 тысяч ответов. Некоторые пользователи предлагают просто купить твиттер и изменить сервис так, чтобы соответствовать видению Маска и всем принципам демократии. Такое предложение, например, выдвинул CEO транспортно-экспедиторской и таможенно-брокерской компании Flexport Райан Петерсен.

Некоторые пользователи присоединяются к этому мнению, другие же называют его пустой тратой денег, ведь "зачем покупать соцсеть за 30 миллиардов, если можно создать новую за 30 миллионов".

Третьи размышляют над тем, насколько целесообразна разработка новой платформы – мол, будет очень трудно перевести людей с привычных им сервисов на новый, особенно если там не будет их друзей.

В этом плане не следует согласиться с автором, ведь пример соцсети Clubhouse показывает, что это вполне возможно. Лишь одно появление Илона Маска на этой платформе сделало ее мегапопулярной по крайней мере на время.

Имя Маска способно привлечь людей к чему-либо. Поэтому его собственная соцсеть безусловно будет быстро набирать аудиторию, распространяясь не только через рекламу и новости, но и с помощью "сарафанного радио".

Непонятно только, насколько серьезны такие разговоры со стороны предпринимателя. Его часто критикуют из-за твиттов. В том числе и потому, что они сильно влияют на рынок криптовалют. Он не раз жаловался, что из-за своей публичности он должен ограничивать себя в высказываниях. Возможно, новая соцсеть дала бы ему больше свободы.

Кстати, недавно собственную соцсеть запустил Дональд Трамп. Сервис Truth мгновенно возглавил список популярнейших приложений App Store.