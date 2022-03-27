Все началось с его твита, в котором он спросил аудиторию, придерживается ли Twitter принципов демократии и свободы слова. Более 70 процентов проголосовавших из двух миллионов ответили "нет".
Интересно Россия может попытаться уничтожить спутники Starlink на орбите, но Илон Маск знает, что с этим делать
Новая соцсеть от Илона Маска?
После этого миллиардер процитировал свой твитт, намекнув, что Twitter подрывает демократию.
"Учитывая, что Твиттер де-факто служит публичной городской площадью, несоблюдение принципов свободы слова коренным образом подрывает демократию. Что следует сделать?"
Буквально через три минуты последовал еще один твит:
"Нужна ли новая платформа?" – спрашивает Маск.
Сообщение на данный момент набрало более 40 тысяч ответов. Некоторые пользователи предлагают просто купить твиттер и изменить сервис так, чтобы соответствовать видению Маска и всем принципам демократии. Такое предложение, например, выдвинул CEO транспортно-экспедиторской и таможенно-брокерской компании Flexport Райан Петерсен.
- Некоторые пользователи присоединяются к этому мнению, другие же называют его пустой тратой денег, ведь "зачем покупать соцсеть за 30 миллиардов, если можно создать новую за 30 миллионов".
- Третьи размышляют над тем, насколько целесообразна разработка новой платформы – мол, будет очень трудно перевести людей с привычных им сервисов на новый, особенно если там не будет их друзей.
- В этом плане не следует согласиться с автором, ведь пример соцсети Clubhouse показывает, что это вполне возможно. Лишь одно появление Илона Маска на этой платформе сделало ее мегапопулярной по крайней мере на время.
- Имя Маска способно привлечь людей к чему-либо. Поэтому его собственная соцсеть безусловно будет быстро набирать аудиторию, распространяясь не только через рекламу и новости, но и с помощью "сарафанного радио".
Непонятно только, насколько серьезны такие разговоры со стороны предпринимателя. Его часто критикуют из-за твиттов. В том числе и потому, что они сильно влияют на рынок криптовалют. Он не раз жаловался, что из-за своей публичности он должен ограничивать себя в высказываниях. Возможно, новая соцсеть дала бы ему больше свободы.
Кстати, недавно собственную соцсеть запустил Дональд Трамп. Сервис Truth мгновенно возглавил список популярнейших приложений App Store.