Илон Маск призывает купить его духи, чтобы он мог купить Twitter

Миллиардер Илон Маск в очередной раз будоражит Twitter. В его аккаунте появился призыв купить недавно анонсированные духи, чтобы он мог купить соцсеть. Продажи еще не начались, но товар уже стал успешным.

Очередной странный продукт The Boring Company называется "Burnt Hair" (Сожженные волосы). Будет ли он пахнуть именно так, пока не ясно.

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Пахнуть, как Илон Маск

Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я мог купить Твиттер,

– написал генеральный директор SpaceX и Tesla после того, как заявил, что продал 10 000 флаконов.

Издание Reuters в своем материале отметило, что общая собранная сумма за 10 000 экземпляров равна одному миллиону долларов. Цена одного флакона, "разлетевшихся" за несколько часов, составляет 100 долларов. Уже на следующий день, 13 октября, Маск отчитался о 20 000 предзаказах.

О самом продукте известно очень мало. Его рекламируют под слоганом "Эссенция отвратительного желания" и, судя по всему, он предназначен как для мужчин, так и для женщин.

Поставки Burnt Hair должны начаться в первом квартале 2023 года.

В сети шутят

Пользователи Twitter не обошли стороной новость и начали шутить.

"Итак, "Сожженную Tesla" уже забрали?" – пишет другой пользователь, намекая, вероятно, на случаи самовозгорания электромобилей компании.

"Откуда у вас столько волос?"

Это изображение показывает изменения на странице Маска, которые он вносил в графу "О себе". Ранее там было написано "Продавец шляп", затем – "Борец с зомби", а теперь – "Продавец духов".