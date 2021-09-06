Встреча состоялась 3 сентября. Результатами встречи Андрей Королев поделился в своих социальных сетях.

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Экскурсия по SpaceX от Маска

Невероятно благодарны Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX,

– отметил внук легендарного конструктора.

Он подчеркнул, что во время экскурсии удалось воочию увидеть, как собирают двигатели, ракеты и космический корабль CrewDragon.

"Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маску!" – резюмировал Андрей Королев.

Чем знаменитый Сергей Королев

Советский конструктор считается основоположником практической космонавтики.

Под руководством Сергея Королева запустили первую межконтинентальную баллистическую ракету, первый искусственный спутник Земли, осуществили первый полет человека в космос и выход человека в космос.

К слову, инженер родился в Житомире и является украинцем по национальности. Его семейная фамилия Королив, которую в советские времена видоизменили на российский манер.

Интересно! В начале 2021 президент Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украину. Он предложил инженеру посетить Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.

Сообщение музея космонавтики:

Встреча Королёвых и Маска

Вчера, 3 сентября, Андрей и Павел Королевы, внук и правнук Сергея Павловича, встретились с Маском, после чего Андрей поделился впечатлениями в одной из социальных сетей:

"Невероятно благодарны Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть воочию как составляют двигатели, ракеты и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!"