Кратко напомним: Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Переговоры продолжались более полугода. Компания подавала в суд на миллиардера, пытаясь заставить его соблюдать первоначальное соглашение о слиянии. Наконец, в конце октября он сообщил, что "птица свободна".

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Первые увольнения

Сразу после обретения права собственности стало известно об увольнении топ-менеджеров соцсети. По данным источников The Washington Post, свои должности покинули генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал. Маск также попрощался с главой отдела правовой политики Виджаей Гадде и главным юридическим консультантом Шоном Эджеттом.

Всех четырех новый владелец обвинил в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов, соврав о количестве фейковых аккаунтов на платформе. Уволенные получат миллионные денежные компенсации.

соврав о количестве фейковых аккаунтов на платформе. Уволенные получат миллионные денежные компенсации. Пока неясно, собирается ли Маск лично возглавить компанию, или найдет нового CEO, который будет воплощать в жизнь его видение будущего соцсети.

По данным издания The New York Times, в компании организовали "военную комнату", чтобы пересмотреть общий подход Twitter и политику соцсети. Маск также пригласил своих доверенных лиц из Tesla, чтобы они встретились с сотрудниками Twitter и проверили их компетентность.

Сообщается, что сотрудники Twitter были вынуждены распечатать написанные ими коды в качестве доказательства своей востребованности и не попасть под сокращение. Такое поручение якобы было дано на фоне опасений массовых увольнений.

Первые изменения

The New York Times сообщает, что Twitter уже прибег к "замораживанию кода", чтобы предотвратить добавление изменений в приложение.

Одной из первых реформ, запланированных Маском, должна стать монетизация верификации. Теперь каждый, кто хочет иметь синюю галочку официальной учетной записи возле своего имени, должен будет платить 20 долларов в месяц, пишет The Verge.

Интересно, что издание утверждает, будто Маск поставил разработчикам ультиматум: новая функция появляется до 7 ноября, или они могут собирать вещи и убираться из компании.

Идея Илона Маска состоит в том, чтобы увеличить прибыль компании путем повышения стоимости платной подписки Twitter Blue и изменения ее функций. Пока это стоит 4,99 доллара и открывает некоторые дополнительные функции. Впоследствии цена будет составлять 19,99 доллара и именно в рамках Twitter Blue предоставит возможность верификации. Согласно текущему плану, у проверенных пользователей будет 90 дней, чтобы подписаться или потерять свою синюю галочку.

Что такое проверка учетной записи? Это функция соцсетей, позволяющая обозначать страницы известных людей, компаний или организаций специальной меткой, тем самым помогая пользователям находить настоящие их страницы, ведь часто мошенники подделывают аккаунты, выдавая себя за другое лицо и обманывая людей.

Маск ясно дал понять еще раньше, что он хочет пересмотреть то, как Twitter проверяет учетные записи и работает с ботами. В воскресенье он написал: "Весь процесс проверки сейчас модернизируется". Работа еще в процессе, поэтому неясно, как будет выглядеть это в финале.

Binance поможет бороться с ботами

Говоря о ботах, стоит также упомянуть, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance, вложившая 500 миллионов долларов в покупку Илоном Маском Twitter, уже создает команду для работы над интеграцией блокчейна и криптовалют в сервисы соцсети.

Специалисты Binance также будут изучать код соцсети, чтобы помочь решить существующие проблемы, включая якобы большое количество ботов. Именно они в свое время и стали причиной приостановки соглашения. Миллиардер считает, что руководство социальной сети намеренно занизило статистику в меньшую сторону, ежегодно показывая ее на уровне всего пяти процентов.

Twitter станет похож на WeChat и TikTok

Издание The Verg также сообщает, что Илон Маск заявил сотрудникам Twitter в четверг, что компания должна стать более похожей на WeChat и TikTok, если она хочет добиться своей цели – привлечь на платформу 1 миллиард пользователей.

Отвечая на вопрос, как Twitter может увеличить свою базу пользователей и повысить вовлеченность, Маск пояснил, что соцсеть теперь должна предлагать больше пользы и гарантировать, что "люди хорошо развлекаются и информируются". Он провел сравнение с WeChat, суперприложением из Китая, которое сочетает социальные медиа с платежами, играми и даже вызовом автотранспорта.

За пределами Китая нет эквивалента WeChat. В Китае вы буквально живете в WeChat. Если мы сможем воспроизвести это с помощью Twitter, нас ждет большой успех,

– заявил Маск на виртуальной встрече.

Он также похвалил алгоритмы TikTok за то, что они не "скучны", сказав, что можно "так же отточить Twitter, чтобы он был интересен".

Маск особо отметил то, что Твиттер может лучше освещать новости: "Я думаю, что Twitter может гораздо лучше информировать людей о серьезных проблемах".

Отвечая на вопрос о том, каким будет успех Twitter через пять-десять лет, Маск сказал, что компания должна "способствовать созданию более сильной и долговременной цивилизации, в которой мы сможем лучше понимать природу реальности".

Во время звонка Маск повторил, что хочет, чтобы Twitter больше полагался на подписку и платежи, предлагая, чтобы люди платили за верификацию.

В какой-то момент он предложил идею отметки "Ирония", чтобы автор мог показать настоящие намерения, стоящие за твитом.

Больше рекламы в Twitter

Маск, как известно, является ярым противником рекламы. В 2019 году он писал: "Я ненавижу рекламу". Его компания Tesla не рекламирует себя на телевидении, например, или на бордах, баннерах, сайтах. Tesla утверждает, что сознательно не рекламирует свои автомобили, полагаясь только на "сарафанное радио". Речь идет о добровольном распространении информации об автомобилях Tesla от довольных пользователей своим друзьям, знакомым и пользователям интернета по всему миру. Вместе с тем сам Маск использует свои соцсети, где миллионы подписчиков, как бесплатное место для рекламирования продуктов компании.

Однако когда реклама является основным источником дохода для его только что приобретенной платформы, Маск внезапно меняет мнение и риторику.

Twitter стремится стать самой уважаемой рекламной платформой в мире, которая укрепляет ваш бренд и развивает ваше предприятие,

– сказал предприниматель.

После того как Маск триумфально ворвался в штаб-квартиру Twitter, держа в руках раковину, генеральный директор SpaceX и Tesla воспользовался личным аккаунтом в Twitter, чтобы заверить всех важных рекламодателей, что он по-прежнему хочет их денег.

Я очень верю, что реклама, когда она сделана правильно, может увлекать, развлекать и информировать вас. Она может показать вам услугу или продукт или медицинское лечение, о существовании которых вы никогда не знали, но подходящие именно вам. Чтобы это было правдой, важно показывать пользователям Twitter рекламу, максимально отвечающую их потребностям. Низкорелевантная реклама – это спам, а высокорелевантная – это действительно контент!

– пишет Маск.

Маска ждет долгий путь по решению множества проблем убыточной компании с 7500 сотрудниками. Ранее СМИ сообщали, что Маск намерен уволить 75% персонала Twitter, однако сам он эту информацию не подтвердил.