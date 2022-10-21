Как показывают данные, Илон Маск в случае успешной покупки Twitter хочет уволить 75 процентов сотрудников компании. Но причина не в самом миллиардере: даже если сделка не состоится, Twitter все равно проведет масштабные сокращения.

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Что происходит в Twitter

По данным The Washington Post, в Twitter работают 7,5 тысячи человек . Если Илон Маск купит компанию, то в штате останется около 2 тысяч работников .

. Если Илон Маск купит компанию, то . Интересно, что нынешнее руководство Twitter и так планировало сократить фонд заработной платы примерно на 800 миллионов долларов до конца следующего года, даже если соглашение с Маском сорвется. Это будет означать увольнение почти четверти сотрудников.

Компания также намерена "серьезно сократить" свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных.

Эксперт по анализу данных Эдвин Чен заявил, что предложенные Маском сокращения "невероятны" и приведут не только к росту успешных хакерских атак и взломов, но и к ухудшению качества модерации контента – Twitter будет пропускать больше оскорбительных материалов, включая детскую порнографию.

Крайний срок для завершения покупки Twitter – 28 октября. Между тем, анонимные источники сообщают, что соглашение продвигается "добросовестно".

Привет, стек-рейтинг

Однако это еще не все плохие новости для сотрудников компании. Как пишет The Verge, Илон Маск собирается внедрить так называемое стековое ранжирование, которое многие считают "культурой каннибализма" и от которой Microsoft отказалась в 2013 году.

Стек-рейтинг – это процесс оценки персонала, в котором руководство каждого бизнес-подразделения должно проанализировать результаты труда работников и отнести определенный их процент к лучшим, средним или плохим исполнителям. Бывшие сотрудники Microsoft утверждают, что это привело к конкуренции между коллегами вместо того, чтобы способствовать их командной работе и сотрудничеству. Эта система предполагает, что какая-то группа лиц неизбежно должна получить плохие оценки, чтобы соответствовать методу.

Каких-либо деталей об этом пока нет.

Слишком дорого

20 октября Маск сделал очередное заявление, касающееся стоимости компании. Так, по его мнению, он и другие инвесторы переплачивают за Twitter.

Я и другие инвесторы сейчас явно переплачивают за Twitter. По моему мнению, долгосрочный потенциал Twitter на порядок выше его нынешней стоимости,

– говорит миллиардер.

Подобные заявления Маску уже не помогут. Судья штата Делавер распорядился оставить иск Twitter, дав миллиардеру до 28 октября закрыть сделку по прежним условиям.