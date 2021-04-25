Программа "Артемида": зачем NASA повертаетсья на Луну

В 2019 году администрация Дональда Трампа поставила перед NASA задачу осуществить первую посадку космического корабля миссии Artemis с экипажем на борту до 2024 года. Большинство экспертов считают эту цель чрезмерно амбициозной, и сейчас неясно, сохранятся ли эти сроки при администрации Джо Байдена.

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В рамках программы "Артемида" NASA планирует высадить в 2024 году первую женщину и очередного мужчину на Луне. Кроме того программа предусматривает расширенное изучение Луны и построение окололунной орбитальной станции, а также Лунной базы с инфраструктурой для пребывания людей на спутнике.

Нереалистичность указанных сроков

Намеченные сроки реализации миссий в рамках программы "Артемида" под угрозой из-за недостаточного финансирования. Поэтому вероятность того, что американское космическое ведомство уложится в запланированные сроки маловероятна.



Лунная станция Gateway / Фото NASA

Однако Маск выразил мнение, что эта цель действительно достижима, если использовать космическую транспортную систему Starship компании SpaceX. Напомним, что компанию Илона Маска недавно выбрало NASA для разработки лунного посадочного модуля программы Artemis. Именно транспорт SpaceX должен высадить астронавтов на Луну.

Я думаю, что это произойдет. Я считаю, что 2024 год кажется вполне вероятным,

– заявил Маск в пятницу на пресс-конференции после успешного запуска миссии SpaceX Crew-2.

Гендиректор SpaceX пообещал, что компания будет стремиться работать с опережением. Он также высказал мнение, что многоразовая система Starship будет способна доставлять астронавтов в космос на регулярной основе уже до 2023 года.

Подготовка Starship SN15 к испытаниям

Как уже было отмечено, к Луне люди отправятся на космическом корабле Starship, который как раз проходит испытания в Бока-Чика, Техас. SpaceX готовит к тестовому полету очередной портотип корабля, который претерпел немало изменений после предыдущих трех частично успешных испытаний прототипов:

SN8 (выполнил запланированные маневры и ожидаемо взорвался во время посадки)

SN9 (выполнил поставленные задачи и опять же ожидаемо взорвался)

SN10 (выполнил поставленные задачи и совершил грубую, но успешную посадку – взорвался через 8 минут после окончания полета)

и одного полностью провального запуска SN11 (взорвался во время спуска на землю).



Starship SN15 на площадке в Бока-Чика / Фото SpaceX

Starship SN15 – это начало второй важной фазы испытаний Starship перед тем, как компания приступит к запусков в космос. Орбитальный прототип Starship SN20, который может появиться уже к июлю, получит полноценную систему теплового экрана и будет тестироваться вместе с механизмом отделения ступеней (корабль будет выводить огромный основной многократный степень Super Heavy – SN20 должен улететь с его прототипом BN3).