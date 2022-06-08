Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter: чем недоволен миллиардер

Американский предприниматель Илон Маск заявил о своем праве не завершать соглашение о покупке Twitter. Он может расторгнуть договоренность, которую два месяца назад подписал с правлением компании.

Кратко напомним: в апреле Маск договорился о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе Morgan Stanley, согласившийся выдать кредит на 12,5 миллиарда под залог акций Tesla. Акции последней начали стремительно падать на фоне новостей о соглашении с соцсетью – не только из-за того, что основатель компании начал продавать акции, но и потому, что некоторые инвесторы боялись, что Маску банально не хватит времени на управление всеми его компаниями и Tesla ухудшит свои показатели.

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Адвокаты Маска в своем письме генеральному юрисконсульту Twitter Виджаи Гадде, присланному в понедельник, заявили, что тот имеет "право не выполнять транзакцию" для приобретения Twitter и "право расторгнуть соглашение о слиянии". Проблема все та же – фейковые аккаунты, которые не дают покоя вероятному будущему владельцу соцсети.

Ранее Маск писал в твиттере, что сделка "временно приостановлена" , пока не станет ясна ситуация с ботами. Он усомнился в предыдущих оценках компании, которые из года в год показывали количество спам-аккаунтов на уровне 5 процентов от общего количества. Обратившись к нынешнему руководству в лице Парага Агравала и Совета директоров, миллиардер потребовал повторных проверок по новым методам, однако там ему ответили , что предложенные методы использовать не будут, ведь они нарушают конфиденциальность пользователей. Таким образом, соглашение "зависло" и не двигается вперед еще с середины мая.

В упомянутом письме говорится, что Маск, основываясь на поведении Twitter, считает, что компания нарушает его права на информацию в соответствии с соглашением, называя это существенным нарушением.

Господин Маск не согласен с характеристиками в письме Twitter от 1 июня. Фактически Twitter отказался предоставить информацию, которую господин Маск неоднократно просил с 9 мая 2022 года, чтобы облегчить его оценку спама и фейковых аккаунтов на платформе компании. Последнее предложение Twitter просто предоставить дополнительную информацию о собственных методологиях тестирования компании, будь то с помощью письменных материалов или устных объяснений, равнозначно отказу в запросах на данные. Усилия Twitter охарактеризовать это иначе – только попытка усложнить и запутать проблему. Господин Маск дал понять, что он не считает, что слабые методы тестирования компании адекватны, поэтому он должен провести собственный анализ. Данные, которые он просил, необходимы для этого,

– говорится в письме.

Один из юристов и автор письма Марк Ринглер также говорит: "Господин Маск не должен объяснять причину запроса данных, как не должен и подчиняться тем условиям, которые компания пытается ему навязать. [ ... ] Сейчас господин Маск считает, что Twitter отказывается выполнять свои обязательства, оговоренные в Соглашении о покупке."

Если Twitter уверен в своих обнародованных оценках спама, господин Маск не понимает нежелания компании разрешить мистеру Маску самостоятельно проверить эти оценки. Как отмечалось в нашей предыдущей корреспонденции, господин Маск, конечно, будет соблюдать ограничения, предусмотренные разделом 6.4, включая то, что любой, кто просматривает данные, связан соглашением о неразглашении, а господин Маск не будет хранить или иным образом не будет использовать любые конфиденциальные данные, пока транзакция не завершена,

– добавляют в письме от 6 июня 2022 года.

Ранее Маска обвиняли в том, что он своими действиями просто пытается снизить цену акций и купить компанию дешевле первоначально предложенной суммы. Несмотря на это, он продолжает заявлять, что его намерения и предложенная сумма до сих пор актуальны.