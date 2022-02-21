Илон Маск пожертвовал 50 терминалов Starlink Королевству Тонга, которое осталось без интернета

Глава SpaceX предоставил Королевству Тонга, оставшемуся без интернета после извержения вулкана, 50 терминалов спутникового интернета Starlink.

Ранее 24 канал рассказывал о том, что миллиардер Илон Маск предложил жителям Тонга интернет Starlink, поскольку те пострадали от цунами в результате извержения вулкана. Ирония в том, что условием для предоставления интернета должна быть коллективная просьба жителей острова, которые не могли этого сделать, поскольку не имели Интернета.

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В конце концов SpaceX организовала работы по восстановлению доступа к сети, в частности предоставив 50 терминалов спутниковой связи.

! Сейчас технический персонал SpaceX и правительство королевства работают над установкой и настройкой оборудования, эксплуатация которого, как ожидается, начнется уже на этой неделе.

По словам премьер-министра Сиаоси Совалени, "мы ищем способ использовать их (терминалы) как нельзя лучше".

Понятно, что для обеспечения связи меж островами до окончания ремонта кабеля употребляются все средства от портативных раций до моторных лодок.

Что случилось