О планах приобрести соцсеть Маск рассказал еще в середине апреля. Миллиардер заявил, что хочет изменить правила модерации, за которые площадку критикуют последние годы, и превратить соцсеть в место "выражения свободы слова по всему миру".

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Сразу после этого заявления совет директоров компании выступал против, но, кажется, переговоры все-таки прошли успешно. 24 апреля сразу несколько крупных изданий сообщили, что сделку могут заключить уже в ближайшее время и 25 апреля это произошло – Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

Проблемы Twitter

Маску не нравится ситуация с модерацией контента и публикаций на платформе, и не только это. Twitter в последние годы получил немало критики из-за ряда неоднозначных, на первый взгляд, шагов.

В прошлом году компания прибегла, пожалуй, к наиболее радикальному шагу в своей истории – заблокировала аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. По мнению руководства соцсети, сообщения Трампа могли вдохновить пользователей на протесты, подобные штурму Капитолия 6 января 2021 года.

За это компанию еще критикуют не только члены Республиканской партии, но и консервативно настроенные пользователи. По их мнению, блокирование аккаунта Трампа противоречит Конституции США.

Однако не только модерация стала проблемой твиттера. Еще в 2018 и 2019 компания приносила доходы, но с 2020 года она в минусе. Побороть черную полосу не помог запуск аналога Stories – Twitter Fleets. В конце концов, от функции отказались.

Впоследствии пользователям попытались предложить что-то вроде Clubhouse представив Spaces. Но сервису до сих пор не удалось добиться успеха. Надежда остается на платную подписку.

Вероятно, Илон Маск сможет предложить немало новых и свежих идей, которые смогут сделать Twitter снова великим.

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Закроют ли соглашение

Стоит отметить, что договоренность между компанией и миллиардером еще не означает, что она будет заключена. На любом этапе может вмешаться Комиссия по ценным бумагам США. Пока что SEC не обвинила Маска в нарушении каких-либо правил, но ситуацию уже изучают, в частности то, как миллиардер наращивал свою долю в компании и его публичные заявления по поводу покупки компании.

Маск сообщил SEC о приобретении большой доли Twitter через 11 дней после истечения законного срока. В недавнем иске бывшего акционера Twitter Марка Рассела против Маска говорится, что поздняя подача отчета о покупке акций компании позволила предпринимателю сэкономить 143 миллиона долларов и привела к огромным потерям для инвесторов.