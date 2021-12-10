Что происходит

На своей странице в твиттере Маск написал, что подумывает об увольнении с работы чтобы стать лидером мнений на постоянной основе. Также он предложил аудитории поделиться своими мыслями на эту тему.

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Действительно ли Маск покинет пост главы своих компаний

Хотелось бы сказать, что это маловероятно развитие событий, но от Илона Маска всего можно ждать. Не так давно он стал бездомным, продав последний дом, который был в его собственности.

В то же время на январском отчетном мероприятии Tesla в начале 2021 года он заявил о намерениях оставаться генеральным директором компании в течение еще нескольких лет, но на квартальных конференциях пообещал в дальнейшем появляться лишь по чрезвычайно важным причинам.

Миллиардер на тот момент пожаловался, что работает буквально с утра до ночи семь дней в неделю, оставляя время лишь на сон. Он признался, что хотел бы иметь какое-то свободное время. Илон Маск возглавляет крупнейшего производителя электромобилей Tesla, хотя и не является основателем компании.

Вместо этого основанными им SpaceX, The Boring Company и Neuralink он руководит с первых дней. Зарплату как таковую он в этих компаниях не получает, а доход самого богатого человека планеты формируется путем продажи принадлежащих ему акций этих компаний. С прошлого месяца, например, Маск реализовал акций Tesla на сумму почти 12 миллиардов долларов.