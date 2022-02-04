Илон Маск сообщил, когда расскажет о будущем корабля Starship

Мы уже давно не слышали громких известий из Starbase, где кипит работа над системой Starship. Она должна помочь человечеству колонизировать Марс и снова высадиться на Луну. Илон Маск рассказал, когда собирается поделиться информацией о проекте.

Последние новости о Starship были еще прошлой осенью 2021 года. Тогда команда SpaceX успешно провела пробную стыковку корабля Starship к ракете-носителю Super Heavy на пусковом столе.

Интересно Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник-шпион: что об этом известно

Высота общей конструкции составляла более 120 метров, а вместе с пусковым устройством – почти 145 метров. За несколько месяцев до этого прототип Starship SN15 совершил полет на 10 километров и выполнил первую успешную посадку, не взорвавшись ни в процессе, ни после полета, в отличие от четырех предыдущих прототипов.

Почему Starship задержали

После успешного испытания тестового корабля SpaceX начала активную подготовку к следующему полету, которая заняла значительно больше времени, чем ожидалось. Так, новый Starship не смог улететь до конца 2021 года из-за расследования Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое затянулось на несколько месяцев. Это время команда SpaceX использовала для улучшения системы.

Новая информация о Starsip

Компания до сих пор ожидает разрешения со стороны FAA на продолжение полетных испытаний. Как сообщает The Verge, Илон Маск отметил, что больше информации о том, как идут дела у Бока-Чика, он расскажет уже 10 февраля.

Читайте на сайте Первая цель телескопа "Джеймс Уэбб" определена: будут исследовать звезду в Большой Медведице

Что нужно знать о Starship

Starship – это тяжелый космический корабль для полетов в далекий космос, который SpaceX собирает и тестирует на полигоне в Бока-Чика, штат Техас, последние несколько лет. Аппарат установят на ракету-носитель сверхтяжелого класса Super Heavy, который должен впервые отправить Starship на орбиту.

Именно на Starship NASA собирается вернуться на Луну в рамках пилотируемой миссии "Артемида" где-то в 2025 или 2026 году.