Согласно данным источника, Tesla подала заявку в комиссию по коммунальным предприятиям штата Техас на разрешение стать розничным поставщиком электроэнергии. Однако это не означает, что компания будет поставлять электроэнергию населению.

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Tesla Energy Ventures, как предполагает TechCrunch, для начала попытается закрепиться в энергетическом бизнесе, что поспособствует дальнейшим планам и деятельности Tesla.

Кроме этого, компания подала заявки на использование нескольких отдельных аккумуляторных батарей в Техасе, обслуживаемых компанией Lone Star — на 100 и на 250 мегаватт.

Если комиссия удовлетворит заявку, компания сможет напрямую продавать клиентам электричество, покупая его оптом у сторонних производителей.

Сегодня по такому принципу в США работают все поставщики электроэнергии. Частные компании покупают электричество у ее производителей, после чего продают в розницу как частным домам, так и предприятиям. Сегодня на этом рынке присутствуют более 100 компаний.

Вероятно, к такому шагу подтолкнули события прошлой зимы, когда в феврале в Техасе произошло резкое похолодание, а также несколько сильных штормов – все это привело к тому, что миллионы жителей остались без электричества и воды на несколько дней. Дефицит электроэнергии был настолько ощутимым, что власти обязали Samsung остановить работу двух фабрик по производству микросхем. Это событие известно как техасский энергетический кризис.

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