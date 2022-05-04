Илон Маск снова выведет Twitter на биржу и распродаст акции: когда и почему

Илон Маск планирует снова вывести Twitter на биржу, однако сделает это не сразу. Такие планы, по мнению нового владельца компании, должны убедить инвесторов в будущей прибыльности.

Мы уже писали о том, что сейчас миллиардер пытается уменьшить свою долю в сумме, которую должен отдать за Twitter, и ищет инвесторов, что согласятся разделить с ним это финансовое бремя. Именно на встречах с потенциальными инвесторами он заявил о планах через несколько лет снова вывести компанию на биржу.

Интересно Илон Маск пытается снизить долю собственных денег, которые должен отдать за Twitter

Что известно

The Wall Street Journal ссылается на собственные источники, но не называет их.

По их данным, потенциальное IPO может состояться уже через три года после покупки.

Инвестфонды часто делают компании частными, чтобы вывести их из-под контроля акционеров, а затем в течение пяти лет снова выводят на биржу, пишет издание.

Планы Маска должны убедить инвесторов, что он займется улучшением бизнеса и прибыльности соцсети.

В апреле Reuters сообщал, что Маск планирует уменьшить выплаты руководству Twitter и найти новые способы монетизировать соцсеть – например, брать плату с сайтов, которые ссылаются на посты в соцсети. 4 мая предприниматель допустил, что соцсеть станет платной для рекламных и правительственных аккаунтов.

"Твиттер всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможно за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей".

Кроме того, что он хочет сделать соцсеть менее цензурированной и строгой в плане модерации контента, Маск практически не делился точными планами относительно компании. В какой-то момент он якобы сказал, что ему все равно, заработает ли он деньги на сделке.

, 25 апреля Twitter объявил, что владельцем соцсети станет Илон Маск – он купит ее за 44 миллиарда долларов. Маск заявил, что собирается сделать платформу "лучше, чем когда-либо": добавить новые функции, сделать исходный код открытым и аутентифицировать всех людей. Планируется, что сделка будет завершена до конца 2022 года, после чего компания станет частной.