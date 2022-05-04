Мы уже писали о том, что сейчас миллиардер пытается уменьшить свою долю в сумме, которую должен отдать за Twitter, и ищет инвесторов, что согласятся разделить с ним это финансовое бремя. Именно на встречах с потенциальными инвесторами он заявил о планах через несколько лет снова вывести компанию на биржу.
Интересно Илон Маск пытается снизить долю собственных денег, которые должен отдать за Twitter
Что известно
- The Wall Street Journal ссылается на собственные источники, но не называет их.
- По их данным, потенциальное IPO может состояться уже через три года после покупки.
- Инвестфонды часто делают компании частными, чтобы вывести их из-под контроля акционеров, а затем в течение пяти лет снова выводят на биржу, пишет издание.
- Планы Маска должны убедить инвесторов, что он займется улучшением бизнеса и прибыльности соцсети.
В апреле Reuters сообщал, что Маск планирует уменьшить выплаты руководству Twitter и найти новые способы монетизировать соцсеть – например, брать плату с сайтов, которые ссылаются на посты в соцсети. 4 мая предприниматель допустил, что соцсеть станет платной для рекламных и правительственных аккаунтов.
"Твиттер всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможно за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей".
Кроме того, что он хочет сделать соцсеть менее цензурированной и строгой в плане модерации контента, Маск практически не делился точными планами относительно компании. В какой-то момент он якобы сказал, что ему все равно, заработает ли он деньги на сделке.