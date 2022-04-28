Как известно, Boring Company специализируется на копании туннелей и уже проложила один под Лас-Вегасом. Поэтому такая задача для нее новой не будет. Компания привлекла 675 миллионов долларов инвестиций и попытается построить систему Hyperloop.

Интересно Coca-Cola, Игра престолов, TikTok: зачем Илону Маску массово предлагают купить другие бренды

Что известно

Сама идея Hyperloop принадлежит американским инженерам Джеймсу Пауэлу и Гордону Денби, разработчикам маглева, и была представлена еще в 2003 году. Однако именно Илон Маск в 2013 году сформировал его в том виде, в каком мы знаем его сейчас. С этого времени несколько компаний работали над воплощением концепции, но сам Маск, ссылаясь на занятость, от нее отказался. Дольше всего – около 10 лет – этим транспортом будущего занималась компания Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона, приятеля Маска. Но в начале 2022 года она отказалась от пассажирских перевозок Hyperloop в пользу грузовых – технологически их запустить гораздо проще, чем обеспечить безопасность пассажирских капсул.

В воскресенье, 24 апреля, Маск, отвечая на чье-то сообщение со списком городов мира с хуже организованным транспортом, объявил, что "в ближайшие годы Boring Company попытается построить работающий Hyperloop".

"В ближайшие годы Boring Co попытается построить работающий Hyperloop. С точки зрения известной нам физики, это самый быстрый из возможных способов добраться из одного центра города в другой на расстояние менее 2000 миль. Для более продолжительных путешествий быстрее [только] Starship", – написал Маск.

Как отметил миллиардер, среди преимуществ Hyperloop не только скорость и подземные туннели. Он не боится плохой погоды и даже не заметит ураган.

"Подземные туннели нечувствительны к погодным условиям на поверхности (хорошим примером являются подземные переходы), поэтому для Hyperloop не имело бы значения, если бы на поверхности бушевал ураган. Вы бы даже не заметили".

Напомним, идея технологии Hyperloop состоит в том, чтобы разогнать до 1200 километров в час пассажирские и грузовые капсулы в специальных вакуумных тоннелях-трубах. Отсутствие воздушного сопротивления и других транспортных средств по пути должно значительно ускорить доставку пассажиров и грузов на большие расстояния. На сегодняшний день в этом направлении созданы лишь несколько тестовых полигонов, на которых проводились запуски Hyperloop – с пассажирами и без них. Кроме того, был подписан ряд договоров с разными странами, предусматривающими строительство соответствующей инфраструктуры на их территориях.

О предстоящем появлении Hyperloop говорили даже в Украине. Первый тоннель должен был соединить Днепр и Киев, а добраться из столицы до Львова можно было всего за полчаса. Однако позже эту идею назвали абсурдной, и тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что никакого Hyperloop в Украине не будет.