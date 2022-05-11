Илон Маск разблокирует Дональда Трампа в Twitter

Выступая на конференции "Будущее автомобиля", Илон Маск заявил, что после покупки Twitter собирается разблокировать бывшего президента США Дональда Трампа. Решение о бане он назвал ошибкой.

Дональд Трамп, напомним, был заблокирован в Twitter 6 января 2021 года. Это явилось следствием беспорядков в Капитолии, когда сторонники бывшего президента, проигравшего выборы Джо Байдену, собрались с требованием пересчитать голоса. В публикациях политика подмечали дезинформацию и призывы к насилию. И, после неоднократной маркировки его твитов как недостоверных, решили просто закрыть ему доступ к платформе. Другие социальные сети тогда также заблокировали или приостановили действие аккаунта Трампа.

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Возвращение блудного Трампа

Илон Маск неоднократно заявлял, что он сторонник так называемой "абсолютной свободы слова" – когда нет никаких ограничений на высказывания. Это означает право на любое мнение и утверждение, даже если это откровенная ложь или пропаганда. Ранее предприниматель объяснял этим свой отказ заблокировать российские новостные сайты в сети Starlink.

По мнению миллиардера, модераторам Twitter не следует так легко удалять контент.

Кроме того, сервис должен быть "очень осторожным с перманентными блокировками".

Во вторник, 10 мая, он назвал решение Twitter заблокировать Трампа ошибкой.

Я действительно считаю, что блокировка учетной записи Дональда Трампа была неправильной. Я думаю, что это было ошибкой. Я бы отменил постоянный запрет. И Джек Дорси – я хочу внести ясность – разделяет это мнение. Мы считаем, что у нас не должно быть постоянных запретов,

– говорит Маск.

– соучредитель и бывший генеральный директор Twitter. Он занимал должность до конца ноября 2021 года. После этого новым CEO компании стал Параг Агравал, который руководит соцсетью до сих пор, но скоро тоже покинет пост. По данным CNBC, после закрытия соглашения о покупке Twitter Маск будет временным гендиректором компании в течение нескольких месяцев.

Сам Дорси уже прокомментировал эти слова. Бизнес-обозреватель издания Axios Дэн Примак 10 мая написал в своем твиттере о упоминании Дорси Маском: "Маск говорит, что Джек Дорси согласен с ним в том, что не должно быть постоянных запретов для отдельных пользователей Twitter. Напоминаю, что Дорси был генеральным директором, когда были введены такие запреты.

Основатель соцсети ответил ему:

"Я действительно согласен. Есть исключения (CSE, незаконное поведение, спам или манипуляции с сетью и т. д.), но, как правило, постоянные запреты являются нашей ошибкой и не работают, о чем я писал здесь после происшествия (и призывал к устойчивому протоколу социальных сетей)".

После этого он процитировал свое сообщение от 14 января 2021 года, в котором писал, что не празднует и не чувствует гордости из-за блокирования Трампа и задает вопрос, правильно ли такое решение.

Что говорит Трамп

Комментариев об этом конкретном высказывании Маска от Трампа пока нет. Однако разговоры о его разблокировке ведутся уже не в первый раз и раньше бывший президент США заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter. Он намерен сосредоточиться на развитии своей платформы Truth Social, которую запустил недавно.

Следует отметить, что СМИ и эксперты называют Маска и Трампа друзьями. Они поддерживали тесные связи во времена президентства последнего. А с администрацией Байдена у Маска в последнее время возникает все больше конфликтов.