Илон Маск разблокирует Дональда Трампа в Twitter
Источник:CNN
Выступая на конференции "Будущее автомобиля", Илон Маск заявил, что после покупки Twitter собирается разблокировать бывшего президента США Дональда Трампа. Решение о бане он назвал ошибкой.
Дональд Трамп, напомним, был заблокирован в Twitter 6 января 2021 года. Это явилось следствием беспорядков в Капитолии, когда сторонники бывшего президента, проигравшего выборы Джо Байдену, собрались с требованием пересчитать голоса. В публикациях политика подмечали дезинформацию и призывы к насилию. И, после неоднократной маркировки его твитов как недостоверных, решили просто закрыть ему доступ к платформе. Другие социальные сети тогда также заблокировали или приостановили действие аккаунта Трампа.
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Возвращение блудного Трампа
Илон Маск неоднократно заявлял, что он сторонник так называемой "абсолютной свободы слова" – когда нет никаких ограничений на высказывания. Это означает право на любое мнение и утверждение, даже если это откровенная ложь или пропаганда. Ранее предприниматель объяснял этим свой отказ заблокировать российские новостные сайты в сети Starlink.
- По мнению миллиардера, модераторам Twitter не следует так легко удалять контент.
- Кроме того, сервис должен быть "очень осторожным с перманентными блокировками".
- Во вторник, 10 мая, он назвал решение Twitter заблокировать Трампа ошибкой.
Я действительно считаю, что блокировка учетной записи Дональда Трампа была неправильной. Я думаю, что это было ошибкой. Я бы отменил постоянный запрет. И Джек Дорси – я хочу внести ясность – разделяет это мнение. Мы считаем, что у нас не должно быть постоянных запретов,
– говорит Маск.
Сам Дорси уже прокомментировал эти слова. Бизнес-обозреватель издания Axios Дэн Примак 10 мая написал в своем твиттере о упоминании Дорси Маском: "Маск говорит, что Джек Дорси согласен с ним в том, что не должно быть постоянных запретов для отдельных пользователей Twitter. Напоминаю, что Дорси был генеральным директором, когда были введены такие запреты.
Основатель соцсети ответил ему:
"Я действительно согласен. Есть исключения (CSE, незаконное поведение, спам или манипуляции с сетью и т. д.), но, как правило, постоянные запреты являются нашей ошибкой и не работают, о чем я писал здесь после происшествия (и призывал к устойчивому протоколу социальных сетей)".
После этого он процитировал свое сообщение от 14 января 2021 года, в котором писал, что не празднует и не чувствует гордости из-за блокирования Трампа и задает вопрос, правильно ли такое решение.
Что говорит Трамп
Комментариев об этом конкретном высказывании Маска от Трампа пока нет. Однако разговоры о его разблокировке ведутся уже не в первый раз и раньше бывший президент США заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter. Он намерен сосредоточиться на развитии своей платформы Truth Social, которую запустил недавно.
Следует отметить, что СМИ и эксперты называют Маска и Трампа друзьями. Они поддерживали тесные связи во времена президентства последнего. А с администрацией Байдена у Маска в последнее время возникает все больше конфликтов.