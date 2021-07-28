Почему Tesla не пострадала от дефицита чипов: Маск рассказал о хитрости компании

Дефицит чипов коснулся самых разных сфер – мобильных устройств, компьютеров, бытовой техники, автомобилей и других. Однако компания Tesla, похоже, чувствует себя вполне уверенно. О том, как ей это удалось, рассказал генеральный директор Илон Маск.

Основной проблемой IT-корпораций может стать привязка ее программного обеспечения к определенному чипу или железу. Другими словами, когда какое-то приложение или и целая операционная система разрабатываются, например, чисто для чипов компании Qualcomm. Когда же эти комплектующие не успевают производить, все конвейеры такой корпорации останавливаются, не имея возможности продолжить производство. Однако Маск сообщил, что Tesla не угрожает такой результат.

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Секрет успеха Tesla

По словам Маска, компания решила пойти другим путем. Ее программисты адаптируют программное обеспечение для всех чипов, которые доступны на рынке. Код электромобилей Tesla периодически переписывается, когда компании приходится менять поставщика. Маск уточнил, что, после замены чипов на альтернативные, на адаптацию программного обеспечения уходит несколько недель.

Такой подход позволил Tesla практически не снижать темпов производства и стабильные поставки автомобилей своим клиентам. Так, за последние три месяца компания передала покупателям более 200 тысяч электрокаров.

Однако Маск отнюдь не умаляет серьезность дефицита полупроводников – он отметил, что дальнейшее развитие компании будет зависеть от того, найдется ли выход из сложившейся ситуации в мире с чипами.

В остальной части этого года наши темпы роста будут определяться медленной звеном в нашей цепочке поставок,

– сообщил он, имея в виду поставщиков чипов.