Илон Маск рассказал, когда покажет прототип человекоподобного робота Tesla Bot

Ранее в Tesla анонсировали проведение второго тематического мероприятия AI Day, посвященного искусственному интеллекту. Его должны были провести 19 августа, но теперь перенесли на 30 сентября. Именно на этом мероприятии Маск планирует продемонстрировать прототип человекоподобного робота Bot (Optimus).

Зачем миру робот от Tesla

Когда Илон Маск впервые рассказал о планах по выпуску гуманоидных роботов в прошлом году, он пообещал продемонстрировать рабочий образец до конца 2022 года, а также сосредоточиться на его разработке таким образом, чтобы поставить новинку на конвейер предприятия в Техасе уже в 2023 году.

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Маск отмечает, что этот робот сможет выполнять ряд рутинных задач и фактически следить за бытом владельца помогая ему. Кроме того, в будущем, по словам главы Tesla, робот сможет получить что-то вроде индивидуальности.

На момент анонса Tesla нечего было показать, кроме видео с рендером работа и людей, одетых в костюмы Tesla Bot.

Технологические особенности Tesla Bot и характеристики

Сейчас о характеристиках работы под кодовым названием Optimus известно немного.

Его рост составит 173 сантиметра, а вес около 57 килограммов;

Робот сможет переносить грузы весом до 20 килограммов груза;

Максимальная грузоподъемность равна 68 килограммам;

На вытянутых руках робот сможет держать до 4,5 кг.

Максимальная скорость работы при передвижении на двух ногах составит 8 км/ч.

Конструкция работа оборудована сорока сервоприводами:

по шесть штук в каждой из четырех конечностей;

еще по шесть в кистях рук;

два в туловище и два в шее соответственно.

Когда покажут работа

На этой неделе в своем твиттере Маск заявил, что мероприятие AI Day состоится 30 сентября именно для возможности продемонстрировать рабочий прототип робота Optimus.

Интересно, что Маск предупредил потенциальных пользователей об отсутствии возможности организовать "восстание машин" силами этих роботов, и даже при наличии угрозы собственному здоровью у владельца будет возможность физически одолеть машину или убежать от нее.

Первой областью применения Tesla Optimus станет использование роботов на предприятии в Техасе, где они будут привлекаться к выполнению монотонных операций – вначале простых и особо сложных манипуляций. Например, им доверят перемещение грузов по территории, пропорционально их техническим возможностям.

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Стоит отметить, что калифорнийский стартап Agility уже разрабатывает роботов-гуманоидов, принимающих на себя рутинные и физически сложные задачи. Компания планирует приступить к массовому производству роботов до конца 2022 года.

Главным продуктом Agility Robotics является двуногий гуманоидный робот под названием Digit. Робот полностью автономен и имеет набор сенсоров и камер для сбора данных об объектах окружения. Также робот оснащен парой движущихся манипуляторов и аккумуляторным блоком.