Об этом Илон Маск заявил в интервью сообществу владельцев электромобилей Tesla Кремниевой долины. Он добавил, что даже если бы дизайн машины не подвергался доработкам на этапе проектирования, начать серийный выпуск ранее компании помешал бы дефициту компонентов.

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В то же время, Маск признался, что изменения в дизайне машины способствовали смещению сроков начала серийного производства. Сейчас дизайн утвержден в окончательном варианте, который и станет серийным.

Где будут складывать Cybertruck

Известно, что Cybertruck будет выпускаться в Остине, штат Техас, с использованием аккумуляторных ячеек типоразмера 4680. Илон Маск даже предполагал, что для большого транспортного средства типа пикапа есть смысл перевести бортовую сеть на напряжение 800 вольт, но вряд ли подобные меры будут в первом пикапе.

Сейчас на предприятии в Техасе выпускаются кроссоверы Model Y с элементами питания 4680, в среднесрочной перспективе компанию им составят не только пикап Cyberturck, спорткар Roadster второго поколения и грузовик Semi, но и человекоподобный робот Optimus, а также автоматическое такси Tesla.

Cybertruck – это электрический пикап, разработанный компанией Tesla. Новинка получила очень необычный, футуристический дизайн. Но главным преимуществом пикапа является его необычайная крепость. Во время презентации по его дверце били кувалдой и авто выдержало удар. Правда, во время еще одного тестирования стекло дало трещину, но это в компании обещали исправить и сделать его таким же надежным.

Какова будет цена новинки, пока неизвестно, но на момент запуска она стартовала 39 900 долларов. Только за первые сутки было сделано более 200 тысяч предзаказов автомобиля.

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Пока Илон Маск обещает выпустить Cybertruck в 2023 году, директор Jetson Aero показал, как он летает на работу по аэромобилю. Одноместный Jetson One собран максимально просто, как для такого рода транспорта. Его аккумулятора достаточно для 20 минут полета на скорости 100 км/ч, но этого достаточно, чтобы доставить на работу главу компании разработчика.

Директор компании Томаш Патан снял короткое и, очевидно, рекламное видео, в котором он легко запрыгивает в кресло стоящего на заднем дворе аэромобиля, поднимается в воздух и летит прямо к посадочной площадке возле мастерской. Посмотреть его можно в нашем материале.